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Европейское командование ВС США доложило о шагах по сдерживанию России

12.01.2017 РИА Новости 75 0
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Кертис Скапаротти
Кертис Скапаротти
Источник: AP Photo / Jeon Heon-kyun

ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Кертис Скапарротти доложил руководству Пентагона о шагах по сдерживанию "российской агрессии" в Европе, сообщил журналистам министр обороны страны Эштон Картер.

"Мы провели встречу руководящего состава для того, чтобы обсудить шаги по обеспечению безопасности в предстоящие недели и месяцы. Мы также обсудили вопросы противостояния ключевым растущим угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Картер на пресс-конференции в Пентагоне.

"Мы подчеркнули свое единство с партнерами по НАТО", - добавил министр.

Как сообщило во вторник министерство обороны Польши, в страну в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve) начала прибывать американская танковая бригада, которая останется в Польше на ротационной основе до осени. Речь идет о трех с половиной тысячах военнослужащих при 87 танках и 144 бронемашинах.

В начале января военное ведомство Литвы сообщило о переброске в страну нескольких десятков американских спецназовцев. Кроме того, по решению прошлогоднего саммита НАТО, в прибалтийских республиках будут развернуты многонациональные батальоны альянса.

Как не раз отмечали в связи с этим в Москве, Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. По словам российского постпреда при НАТО Александра Грушко, страны Восточной Европы превращаются в плацдарм для военных развертываний. По оценке Минобороны России, все нынешние угрозы европейской безопасности связаны с реализуемой последние 10 лет военной политикой США.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Литва
Польша
Россия
США
Компании
NATO
Минoбороны РФ

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