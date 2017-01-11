Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Около 5 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии прошли обучение на компьютерных тренажерах

12.01.2017 ЦАМТО 111 0
0
Понравилась новость?
 0
Танк Т-90А
Танк Т-90А под Алеппо
Источник: bmpd

ЦАМТО, 11 января. С военнослужащими российской военной базы, дислоцированной в Республике Абхазия, в минувшем учебном году проводились интенсивные тренировки на современных компьютерных тренажерах.

В соединении развернуто около 10 разновидностей тренажеров, в том числе для обучения экипажей танков Т-90А, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», гранатометчиков РПГ-7 и др.


Всего на компьютерных тренажерах прошли обучение около 5 тыс. военнослужащих. Программное обеспечение тренажеров формирует для военнослужащих виртуальную обстановку с учетом различного времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик.


На мониторах для операторов ПЗРК отображаются траектория полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, а также действующие на оператора помехи – засветка, звук, задымление и др.


Компьютерные комплексы для танкистов позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 различных мишеней, имитирующих танки, боевые машины пехоты, огневые средства и живую силу условного противника.


Благодаря применению современных тренажеров военнослужащие могут совершенствовать свою боевую выучку без расхода боеприпасов, моторесурсов и горюче-смазочных материалов.


Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, корректировать их действия и моделировать обстановку, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Продукция
Игла
РПГ-7
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 12.01 01:44
  • 3132
Оценка Советского периода в истории России.
  • 12.01 01:22
  • 6
Неисчислимая "Армата"
  • 12.01 01:09
  • 9
Американские истребители получат лазеры для самозащиты
  • 12.01 00:41
  • 17
Новый, легкий, фронтовой
  • 12.01 00:33
  • 9
Росгвардия предлагает запретить продажу травматики
  • 11.01 23:58
  • 19
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
  • 11.01 23:51
  • 3992
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.01 23:49
  • 27
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 11.01 22:18
  • 22
Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на Камчатке
  • 11.01 21:51
  • 19
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 11.01 20:56
  • 1
Аналитик высоко оценил потенциал российской кибербезопасности
  • 11.01 20:31
  • 1
Томский вуз в 2017 году напечатает детали вертолетных двигателей на 3D-принтере
  • 11.01 20:22
  • 76
Выборы в США 2016
  • 11.01 20:11
  • 2
Хиджаб и тюрбан официально стали частью униформы армии США
  • 11.01 20:06
  • 1
Эксперт не исключил, что новейший комплекс "Уран-9" испытают в Сирии
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  