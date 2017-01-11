Около 5 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии прошли обучение на компьютерных тренажерах
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Танк Т-90А под Алеппо
Источник: bmpd
ЦАМТО, 11 января. С военнослужащими российской военной базы, дислоцированной в Республике Абхазия, в минувшем учебном году проводились интенсивные тренировки на современных компьютерных тренажерах.
В соединении развернуто около 10 разновидностей тренажеров, в том числе для обучения экипажей танков Т-90А, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», гранатометчиков РПГ-7 и др.
Всего на компьютерных тренажерах прошли обучение около 5 тыс. военнослужащих. Программное обеспечение тренажеров формирует для военнослужащих виртуальную обстановку с учетом различного времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик.
На мониторах для операторов ПЗРК отображаются траектория полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, а также действующие на оператора помехи – засветка, звук, задымление и др.
Компьютерные комплексы для танкистов позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 различных мишеней, имитирующих танки, боевые машины пехоты, огневые средства и живую силу условного противника.
Благодаря применению современных тренажеров военнослужащие могут совершенствовать свою боевую выучку без расхода боеприпасов, моторесурсов и горюче-смазочных материалов.
Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, корректировать их действия и моделировать обстановку, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
11.01.2017
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