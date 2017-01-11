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Израиль расширяет применение БЛА для патрулирования на море

12.01.2017 ЦАМТО 55 0
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Heron 1
Беспилотник Heron 1 ВС Германии
Источник: Bundeswehr

ЦАМТО, 11 января. Состоящие на вооружении Военно-воздушных сил Израиля БЛА «Херон-1» в ближайшее время должны быть оснащены модернизированной РЛС для повышения эффективности выполнения задач морского патрулирования и ведения разведки.

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли» со ссылкой на анонимного представителя 1-й эскадрильи БЛА ВВС Израиля, операторы ВМС выполняют задачи совместно со специалистами ВВС в объединенных командных пунктах на авиабазе Пальмахим к югу от Тель-Авива. Это отражает оценку растущей роли авиаэскадрильи в боевых действиях на море.


В последнее время наблюдается тенденция передачи части выполняемых пилотируемыми платформами задач (в т.ч. морского патрулирования) беспилотным аппаратам, что позволяет снизить риск гибели пилотов и менее затратно с финансовой точки зрения.


На вооружении 1-й эскадрильи БЛА с 2007 года состоят аппараты «Херон-1», разработанные национальной компанией IAI (Israel Aerospace Industries). Они ежедневно выполняют задачи морского патрулирования, и вскоре их ежегодный налет достигнет нескольких тысяч часов.


Планируется, что в ближайшие месяцы ВВС Израиля приобретут дополнительные БЛА, и в 2017 году в их распоряжении будут находиться несколько десятков БЛА «Херон-1». В конце 2017 года планируется провести модернизацию установленных на БЛА РЛС. Также планируется интегрировать РЛС с камерами.


По заявлению представителя ВВС, применение БЛА позволяет оперативно реагировать на быстро меняющуюся обстановку в море. На эскадрилью возложена, в том числе, задача наблюдения за российскими силами в Средиземноморье. БЛА также применяются для охраны границ и промышленных объектов на шельфе, включая морские установки по добыче газа, от потенциальных угроз.


Как подтвердил «Джейнс» представитель службы маркетинга подразделения «Малат» компании IAI Дэн Бичмен (Dan Bichman), для поддержки операций ВМС применяется модифицированная версия «Херон-1», получившая наименование «Мэритайм Херон» (Maritime Heron).


Эта версия оборудована разработанной подразделением «Элта» легкой морской РЛС ELM-2022U и многоцелевой стабилизированной станцией оптоэлектронной разведки MOSP (Multi-mission Optronic Stabilized Payload) производства подразделения «Тамам», оснащенной дневными/ночными камерами и лазерным целеуказателем. БЛА может нести средства радио- и радиоэлектронной разведки производства «Элта».


БЛА также оборудован системой спутниковой связи компании «Элта», что позволяет применять его на больших дальностях и малых высотах. Часть выполняемых на море задач не может быть выполнена на большой высоте, а наличие спутниковой связи увеличивает радиус действия «Херон-1» до 1000 км.


Концепция применения БЛА включает взлет, выполнение полета над заданным сектором, включение РЛС, получение подробной картины обстановки в радиусе сотен миль и оперативная автоматическая идентификация сотен объектов.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Израиль
Россия
Компании
IAI
Проекты
БПЛА

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