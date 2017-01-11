SM-6 одобрена для экспорта



Standard Missile-6 - полномасштабная модель ракеты на выставке SNA 2017

Источник: militaryparitet.com Standard Missile-6 - полномасштабная модель ракеты на выставке SNA 2017Источник: militaryparitet.com

Министерство обороны США одобрило предложение компании Raytheon продать нескольким странам новейшие многоцелевые (multi-mission) ЗУР большой дальности Standard Missile-6 (фото - полномасштабная модель ракеты на выставке SNA 2017).

Возможными покупателями этих ракет являются Австралия (эсминцы класса Hobart), Япония (DDG 7 & 8 ) и Южная Корея (KDX-III Batch II).

В настоящее время SM-6 обеспечивает ПВО американских кораблей от самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет на конечной фазе полета, ранее она была успешно испытана и как ПКР для поражения надводных целей.