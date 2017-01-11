SM-6 одобрена для экспорта
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Standard Missile-6 - полномасштабная модель ракеты на выставке SNA 2017
Источник: militaryparitet.com
Министерство обороны США одобрило предложение компании Raytheon продать нескольким странам новейшие многоцелевые (multi-mission) ЗУР большой дальности Standard Missile-6 (фото - полномасштабная модель ракеты на выставке SNA 2017).
Возможными покупателями этих ракет являются Австралия (эсминцы класса Hobart), Япония (DDG 7 & 8 ) и Южная Корея (KDX-III Batch II).
В настоящее время SM-6 обеспечивает ПВО американских кораблей от самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет на конечной фазе полета, ранее она была успешно испытана и как ПКР для поражения надводных целей.
11.01.2017
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