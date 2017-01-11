Система "свой-чужой" для ПАК ФА прошла предварительные испытания
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки, Электроника и оптика + Новые разработки
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Источник: © Фото предоставлены госкорпорацией
Благодаря модульному принципу построения система может быть интегрирована в бортовое радиоэлектронное оборудование как старого парка самолетов, так и перспективных авиационных комплексов
МСОКВА, 11 января. /ТАСС/. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") завершила предварительные испытания системы радиолокационного опознавания "свой-чужой" для перспективных и модернизируемых авиационных комплексов Су-35С, ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) и Ил-76. Об этом ТАСС сообщили в корпорации.
"В 2016 году система успешна прошла предварительные испытания и показала высокий уровень работоспособности в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, а также при экстремальных температурах и механических повреждениях", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя гендиректора разработавшего систему Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления Инны Григоренко, в новом программно-аппаратном комплексе существенно увеличена разрешающая способность по дальности, обеспечена защищенность от помех и снижена выходная мощность передатчика, что позволяет существенно повысить уровень радиоэлектронной и энергетической скрытности работы всей системы.
В пресс-службе ОПК уточнили, что благодаря модульному принципу построения система может быть интегрирована в бортовое радиоэлектронное оборудование как старого парка самолетов, так и перспективных авиационных комплексов, таких как ПАК ФА и Су-35С.
ПАК ФА - перспективный истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самолетов поступят в войска в этом году.
11.01.2017
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