Система "свой-чужой" для ПАК ФА прошла предварительные испытания



Источник: © Фото предоставлены госкорпорацией Источник: © Фото предоставлены госкорпорацией

Благодаря модульному принципу построения система может быть интегрирована в бортовое радиоэлектронное оборудование как старого парка самолетов, так и перспективных авиационных комплексов

МСОКВА, 11 января. /ТАСС/. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") завершила предварительные испытания системы радиолокационного опознавания "свой-чужой" для перспективных и модернизируемых авиационных комплексов Су-35С, ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) и Ил-76. Об этом ТАСС сообщили в корпорации.

"В 2016 году система успешна прошла предварительные испытания и показала высокий уровень работоспособности в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, а также при экстремальных температурах и механических повреждениях", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя гендиректора разработавшего систему Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления Инны Григоренко, в новом программно-аппаратном комплексе существенно увеличена разрешающая способность по дальности, обеспечена защищенность от помех и снижена выходная мощность передатчика, что позволяет существенно повысить уровень радиоэлектронной и энергетической скрытности работы всей системы.

В пресс-службе ОПК уточнили, что благодаря модульному принципу построения система может быть интегрирована в бортовое радиоэлектронное оборудование как старого парка самолетов, так и перспективных авиационных комплексов, таких как ПАК ФА и Су-35С.

ПАК ФА - перспективный истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самолетов поступят в войска в этом году.