Для летчиков ПАК ФА создан новый противоперегрузочный костюм



Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков отметил, что костюм позволяет летчику выдержать перегрузку в девять единиц

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Противоперегрузочный костюм нового поколения разработан для летчиков российского истребителя пятого поколения, также известного как перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА). Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия (НПП) "Звезда" (разработчик и производитель систем жизнеобеспечения для летчиков и космонавтов) Сергей Поздняков.

"Мы разработали костюм нового поколения, который при возникновении перегрузки позволяет обжать пневмокамерами не только нижнюю часть тела, но и руки. За счет дополнительной компенсации... он обеспечивает переносимость перегрузок в несколько раз лучше, чем существующие костюмы", - сказал он.

Поздняков отметил, что новый костюм позволяет летчику выдержать перегрузку в девять единиц до 40 секунд во время пилотажа.

"Кроме того, введено упреждающее срабатывание противоперегрузочной защиты по сигналу от бортовой ЭВМ, которое прогнозирует предстоящую перегрузку не позднее чем за одну секунду до ее начала. В настоящее время идет летная оценка нового противоперегрузочного костюма", - добавил собеседник агентства.

НПП "Звезда" разрабатывает катапультные кресла, шлемы, кислородные системы и противоперегрузочные костюмы для всех типов советских и российских военных самолетов, а также скафандры для космонавтов.

ПАК ФА - перспективный истребитель пятого поколения, который совершил первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самолетов поступят в войска с этом году.