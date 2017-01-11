Запуск самой маленькой в мире ракеты был отменен из-за сильного ветра



Логотип японского космического агентства JAXA Логотип японского космического агентства JAXA

ТОКИО, 11 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4 был отменен из-за неблагоприятных погодных условий, об этом на своем официальном сайте сообщило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Запуск был назначен на 8.48 (2.48 МСК), его трансляция должна была пройти в прямом эфире, однако за несколько минут до намеченного старта, запуск был отложен.

"Запуск ракеты SS-520-4, назначенный на среду, был отменен из-за неблагоприятных погодных условий", — говорится в сообщении. Основной причиной стал усиливающийся ветер.

Как ожидается, запуск планируется провести после 14 января.

По данным JAXA, SS-520-4 — самая маленькая в мире ракета, способная вывести на орбиту искусственный спутник. Ее высота составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, вес – 2,6 тонны. Это намного меньше используемых сейчас летательных аппаратов: высота ракеты Н2А 50 метров, а запущенной в конце прошлого года миниатюрной "Эпсилон" — 25 метров. Размеры спутника, который должен будет вести наблюдение за земной поверхностью, также невелики – вес 3 килограмма, параметры 11,66 Х 11,6 Х 34,6 сантиметров.

Размеры ракеты и спутника позволили в десятки раз сократить расходы на разработку и запуск. Они составили всего 400 миллионов иен (около 3,47 миллиона долларов). Это сотые части от расходов на запуск традиционно используемых ракет: в среднем запуск ракеты типа Н2А обходится в сумму более 1 миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).