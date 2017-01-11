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НАТО против российских танков. Валка деревьев не забыта

12.01.2017 Военный паритет 66 0
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Учения НАТО
Учения НАТО, Апрель 2016, Германия.
Источник: Matej Divizna/Getty Images

Во время прошлогодних учений НАТО "Железный меч 2016" военнослужащие альянса учились эффективно использовать особенности местности для воспрепятствования прохождения российских танков.


Россия имеет большое количество бронетанковой техники, но балтийские страны имеют "адекватные природные условия", пишет польский источник. Дислоцированные в Литве армейские подразделения Канады и США провели учения по использованию этих условий для оборонительных целей. В этих учениях им помогали войска территориальной обороны Литвы, которые валили деревья для блокирования лесных дорог.


Казалось бы, это очень простой метод формирования заграждений, известный с незапамятных времен, однако эти работы требуют надлежащей подготовки солдат и офицеров, в том числе навыков использования взрывчатых веществ для правильной валки деревьев на пути следования вражеской техники.


11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Канада
Литва
Польша
Россия
США
Компании
NATO

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