Беспилотники "Шэдоу" перевалили за миллионный рубеж

БЛА RQ-7 Shadow 200

Источник: suasnews.com БЛА RQ-7 Shadow 200Источник: suasnews.com

9 января компания Textron Systems Support Solutions (отделение Textron Inc. business) объявила о получении контракта на сумму 206 млн долл США на материально-техническое обеспечение парка тактических разведывательных беспилотников RQ-7 Shadow (Tactical Aircraft System - TUAS).

В настоящее время армия, Корпус морской пехоты, Национальная гвардия, Командование специальных операций США и силы обороны Австралии имеют на вооружении 117 беспилотников этого типа, которые в общей сложности налетали более 1 млн часов (more than one million flight hours). "Шэдоу" также имеются в арсенале Италии и Швеции.

Контракт будет действовать до 2018 года.

Армия США проводит работы по взаимодействию БЛА "Шэдоу" с ударными вертолетами АН-64.