Беспилотники "Шэдоу" перевалили за миллионный рубеж
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
|
БЛА RQ-7 Shadow 200
Источник: suasnews.com
9 января компания Textron Systems Support Solutions (отделение Textron Inc. business) объявила о получении контракта на сумму 206 млн долл США на материально-техническое обеспечение парка тактических разведывательных беспилотников RQ-7 Shadow (Tactical Aircraft System - TUAS).
В настоящее время армия, Корпус морской пехоты, Национальная гвардия, Командование специальных операций США и силы обороны Австралии имеют на вооружении 117 беспилотников этого типа, которые в общей сложности налетали более 1 млн часов (more than one million flight hours). "Шэдоу" также имеются в арсенале Италии и Швеции.
Контракт будет действовать до 2018 года.
Армия США проводит работы по взаимодействию БЛА "Шэдоу" с ударными вертолетами АН-64.
10.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.11.2016 К выбору самолета для основной подготовки летчиков
22.11.2016 Новые вертолеты США: быстрее и дальше
14.11.2016 "Дроны-камикадзе" приобретают популярность в мире
07.11.2016 "Тритон" и "Посейдон" - пара глаз над океаном
21.10.2016 Американцы разработают универсальный беспилотный конвертоплан
04.10.2016 ВМС США получат дополнительные «Файр Скауты»
02.09.2016 Началась разработка ударного беспилотника-конвертоплана
24.08.2016 Размер имеет значение: зачем ВКС РФ нужен турбовинтовой штурмовик