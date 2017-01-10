Венесуэла продолжит получать вооружение из России и Китая



БМП-3 ВС Венесуэлы

Источник: armyrecognition.com БМП-3 ВС ВенесуэлыИсточник: armyrecognition.com

Правительство Венесуэлы выделило средства из бюджета на закупку очередных партий современного вооружения из России и Китая, заявил президент страны Николас Мадуро (Nicolas Maduro).

С таким заявление глава страны обратился в ежегодном послании к вооруженным силам в конце 2016 года. Венесуэла является вторым по значимости торговым и военным партнером России в Латинской Америке (после Бразилии). При президенте Уго Чавесе (Hugo Chávez) с 2005 года Венесуэла закупила российского оружия на сумму более 4 млрд долл США.

В период 2010-2014 годов Каракас импортировал российского оружия на сумму 1,96 млрд долл и на 349 млн - китайского. В 2012-2015 годах Венесуэла подписала контракты на закупку следующих образцов российского оружия - 48 САУ "Мста-С", 12 РСЗО БМ-30 "Смерч", 123 боевых машин пехоты БМП-3, 114 бронетранспортеров БТР-80А, 12 ЗРК "Бук-М2", трех комплексов ПВО С-300ВМ и 92 танков Т-72М1М (Т-72С).