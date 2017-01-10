Т-50. Высокая цена вследствие отсутствия иностранных заказов
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки, Авиация + Рынки и сотрудничество
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Источник: В. Ивахненко, Э. Лукин /www.knaapo.ru
В этом году ВВС России планируют принять пять истребителей Т-50 (ПАК ФА) серийной конфигурации, сообщает китайский источник.
Т-50 является сверхзвуковым стелс-истребителем с превосходной маневренностью, коротким взлетом и посадкой, имеет большие внутренние отсеки для оружия. Официальные ТТХ самолета еще не обнародованы.
Первый полет самолета состоялся 29 января 2010 года на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре. В 2012 году министерство обороны России приняло решение закупить партию из 10 прототипов для испытаний, затем к 2020 году планировалось принять на вооружение 60 боеготовых самолетов. Хотя боевые возможности этого истребителя очень высоки, его стоимость весьма чувствительна для российского бюджета. Текущая сложная экономическая ситуация в России и отсутствие крупных иностранных заказов, способных уменьшить цену самолета, делает будущее этой программы не очень радужным.
10.01.2017
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