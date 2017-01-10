Генерал предрек десантирование российских войск на Украину с моря



Игорь Романенко

Источник: Александр Максименко / РИА Новости Игорь РоманенкоИсточник: Александр Максименко / РИА Новости

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко заявил, что командование российской армии рассматривает возможность десантирования войск на Украину с моря. Об этом во вторник, 10 января, он сказал в комментарии порталу gordonua.com.

По словам Романенко, в Москве понимают, что наступать на Украину через узкий перешеек в Крыму очень сложно. «Наши военнослужащие могут выстроить оборону таким образом, что наступательные действия с Крыма на материковую Украину обернутся для противника серьезными потерями. Поэтому Генштаб РФ рассматривает вариант десантирования своих войск на Украину с моря», — подчеркнул он.

Романенко не в первый раз делится своими соображениями по поводу гипотетического наступления России. Так, 1 декабря он заявил, что Москва для захвата сухопутного коридора в Крым может применить авиацию.

В августе президент Украины Петр Порошенко сказал, что считает возможным полномасштабное российское вторжение. В ответ представитель Министерства обороны США Джефф Дэвис отметил, что Пентагон не считает передвижения российских войск в Крыму и у границ Украины признаком готовящегося вторжения. По его словам, перемещение войск связано только с учениями российской армии. Киев он призвал не искать «единорога» у своих границ.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.