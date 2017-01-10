Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Генерал предрек десантирование российских войск на Украину с моря

11.01.2017 Lenta.ru 40 0
0
Понравилась новость?
 0
Игорь Романенко
Игорь Романенко
Источник: Александр Максименко / РИА Новости

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко заявил, что командование российской армии рассматривает возможность десантирования войск на Украину с моря. Об этом во вторник, 10 января, он сказал в комментарии порталу gordonua.com.

По словам Романенко, в Москве понимают, что наступать на Украину через узкий перешеек в Крыму очень сложно. «Наши военнослужащие могут выстроить оборону таким образом, что наступательные действия с Крыма на материковую Украину обернутся для противника серьезными потерями. Поэтому Генштаб РФ рассматривает вариант десантирования своих войск на Украину с моря», — подчеркнул он.

Романенко не в первый раз делится своими соображениями по поводу гипотетического наступления России. Так, 1 декабря он заявил, что Москва для захвата сухопутного коридора в Крым может применить авиацию.

В августе президент Украины Петр Порошенко сказал, что считает возможным полномасштабное российское вторжение. В ответ представитель Министерства обороны США Джефф Дэвис отметил, что Пентагон не считает передвижения российских войск в Крыму и у границ Украины признаком готовящегося вторжения. По его словам, перемещение войск связано только с учениями российской армии. Киев он призвал не искать «единорога» у своих границ.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

10.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 11.01 00:35
  • 24
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
  • 11.01 00:24
  • 11
Новый, легкий, фронтовой
  • 10.01 23:29
  • 12
Восстановлен ли потенциал ВВС Украины после войны в Донбассе?
  • 10.01 23:25
  • 12
Новый Ил-112В взлетит вместо украинского Ан-140
  • 10.01 22:53
  • 2
Американский эсминец произвел предупредительные выстрелы по иранским кораблям
  • 10.01 22:01
  • 20
Российский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
  • 10.01 21:19
  • 22
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 10.01 21:13
  • 10
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
  • 10.01 20:48
  • 1
Российская промышленность вышла из кризиса
  • 10.01 20:20
  • 6
В Крыму нерушима "Утесов" гряда
  • 10.01 19:51
  • 16
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 10.01 18:10
  • 3118
Оценка Советского периода в истории России.
  • 10.01 17:59
  • 647
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 10.01 17:33
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового зенитного комплекса "Бук-М3"
  • 10.01 16:39
  • 135
Удобные «зеленые человечки»
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  