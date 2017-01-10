Танки Т-72Б3 новейшей модификации поступят в части Первой танковой армии
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Модифицированный модернизированный танк Т-72Б3 (также именуемый Т-72Б3М, Т-72Б4) на демонстрации во время Международного финала "Танкового биатлона-2014". Алабино, август 2014 года
Источник: Виталий В. Кузьмин / vitalykuzmin.net
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Танки Т-72Б3 новейшей модификации поступят на вооружение соединений и воинских частей Первой танковой армии, дислоцированных в Московской области, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов.
Танковые экипажи приступят к освоению новых боевых машин в ходе занятий по вождению и боевых стрельб, которые начнутся сразу после прибытия Т-72Б3 в воинские части.
"Первая партия танков Т-72Б3 новейшей модернизации поступит на вооружение соединений и воинских частей танкового объединения, дислоцированных в Московской области", - сказал Мугинов.
Он отметил, что отличительными особенностями нового танка в сравнении с предыдущими версиями являются более мощный двигатель, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления.
"Так, для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора. Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в "мягком" корпусе", - пояснил представитель ЗВО.
10.01.2017
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