"Триумфаны" получат новую систему глобальной связи



ПЛАРБ Le Triomphant в доке

Источник: DCNS ПЛАРБ Le Triomphant в докеИсточник: DCNS

Агентство оборонных закупок Франции выбрало компанию Safran Electronics & Defense для разработки и создания улучшенной версии глобальной навигационной системы для ПЛАРБ класса Triomphant (французская аббревиатура ПЛАРБ - SNLE). Об этом контракте было объявлено сегодня.

Новая система связи будет иметь еще более высокие характеристики, чем существующая, и устранит необходимость в наличии электростатически подвесных гироскопов (electrostatically suspended gyroscopes - ESG), которые традиционно используются на ПЛАРБ.

На сегодняшний день компания "Сафран" поставляет инерциальные навигационные системы для более 500 надводных кораблей и более 70 атомных и обычных подводных лодок.

ВМС Франции имеют в своем составе четыре ПЛАРБ класса "Триумфан", построенных компанией DCNS. Каждая субмарина вооружена 16 БРПЛ М45 или М51 производства компании Airbus Defence & Space.