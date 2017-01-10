"Триумфаны" получат новую систему глобальной связи
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ПЛАРБ Le Triomphant в доке
Источник: DCNS
Агентство оборонных закупок Франции выбрало компанию Safran Electronics & Defense для разработки и создания улучшенной версии глобальной навигационной системы для ПЛАРБ класса Triomphant (французская аббревиатура ПЛАРБ - SNLE). Об этом контракте было объявлено сегодня.
Новая система связи будет иметь еще более высокие характеристики, чем существующая, и устранит необходимость в наличии электростатически подвесных гироскопов (electrostatically suspended gyroscopes - ESG), которые традиционно используются на ПЛАРБ.
На сегодняшний день компания "Сафран" поставляет инерциальные навигационные системы для более 500 надводных кораблей и более 70 атомных и обычных подводных лодок.
ВМС Франции имеют в своем составе четыре ПЛАРБ класса "Триумфан", построенных компанией DCNS. Каждая субмарина вооружена 16 БРПЛ М45 или М51 производства компании Airbus Defence & Space.
10.01.2017
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