Минобороны РФ создает космическую систему "Лиана"
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Источник: © Иван Журавлев/ТАСС
Создание и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения является важной государственной задачей, подчеркнул министр
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минобороны России создаст космическую систему "Лиана" с аппаратами "Лотос-С" и "Пион-НКС", сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Сегодня обсудим ход выполнения поручений по созданию космической системы "Лиана" с аппаратами "Лотос-С" и "Пион-НКС", - сказал Шойгу на совещании.
Министр подчеркнул, создание и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения является важной государственной задачей.
"Успешность ее выполнения напрямую зависит от качества работы предприятий - разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники", - добавил Шойгу.
10.01.2017
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