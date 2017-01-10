Минобороны РФ создает космическую систему "Лиана"



Источник: © Иван Журавлев/ТАСС Источник: © Иван Журавлев/ТАСС

Создание и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения является важной государственной задачей, подчеркнул министр

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минобороны России создаст космическую систему "Лиана" с аппаратами "Лотос-С" и "Пион-НКС", сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня обсудим ход выполнения поручений по созданию космической системы "Лиана" с аппаратами "Лотос-С" и "Пион-НКС", - сказал Шойгу на совещании.

Министр подчеркнул, создание и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения является важной государственной задачей.

"Успешность ее выполнения напрямую зависит от качества работы предприятий - разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники", - добавил Шойгу.