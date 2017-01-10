Шойгу рассказал о подготовке госпрограммы вооружения на 2018-2025 года
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Сергей Шойгу
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Государственная программа вооружения на 2018-2025 годы должна быть подготовлена и согласована с промышленностью в первом полугодии 2017 года, заявил во вторник на совещании с руководящим составом Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"В этом году, в первом полугодии, если говорить точнее, мы должны подготовить, согласовать со всеми, в первую очередь с промышленностью, с наукой следующую государственную программу вооружений на период 2018-2025 годов", - сказал он.
"Это важнейшая задача, и на ей необходимо сосредоточить внимание тех, кто занимается составлением и подготовкой этих программ", - добавил министр.
10.01.2017
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