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«Пилатус эйркрафт» получила три заказа на поставку УТС PC-21

11.01.2017 ЦАМТО 38 0
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PC-21
Pilatus PC-21. Фото с сайта pilatus-aircraft.com

ЦАМТО, 10 января. Швейцарская компания «Пилатус эйркрафт лтд» (Pilatus Aircraft Ltd) объявила о заключении в конце декабря 2016 года трех контрактов на поставку учебно-тренировочных самолетов PC-21.

УТС будут поставлены ВВС Франции, ВВС Иордании и британской компании «КинетиК» (QinetiQ), которая руководит работой школы летчиков-испытателей в Великобритании. Общая стоимость контрактов превышает 300 млн. швейцарских франков (293 млн. долл.).


Военно-воздушные силы Франции получат 17 самолетов PC-21, которые будут применяться для обучения будущих военных пилотов, после чего те перейдут на реактивные УТС «Альфа Джет» перед пилотированием истребителей «Рафаль», либо многоцелевых истребителей 5-го поколения.


Согласно условиям подписанного 30 декабря 2016 года командованием ВВС Франции с компанией BMCSF (Babcock Mission Critical Services France) контракта, «Пилатус» выступит в качестве субподрядчика, поставив PC-21 и наземные элементы системы подготовки.


ВВС Франции стали восьмым военным заказчиком PC-21 в мире и вторым в Европе оператором после ВВС Швейцарии. В общей сложности на текущий момент «Пилатус» поставила заказчикам 209 ед. PC-21.


В рамках контракта, заключенного с британской компанией «КинетиК», «Пилатус» поставит два самолета PC-21 для школы летчиков-испытателей (ETPS – Empire Test Pilots School), размещенной в Уилтшире на юге Англии. «КинетиК» руководит центром подготовки инженеров летных испытаний и пилотов-испытателей. PC-21 с модифицированными пилотажными приборами будут использоваться в процессе их подготовки.


Как сообщал ЦАМТО, в августе 2015 года ВВС Иордании подписали с «Пилатус эйркрафт лтд» контракт на поставку девяти учебно-тренировочных самолетов PC-9M, тренажера, оборудования для подготовки личного состава и оказание услуг обслуживания и материального обеспечения поставленной техники.


Предполагалось, что поставка УТС PC-9M начнется в январе 2017 года. Однако в начале 2016 года с ВВС Иордании было подписано дополнительное соглашение, предусматривающее продажу вместо девяти PC-9M восьми УТС PC-21, обладающих большими возможностями. Их поставка должна начаться в середине 2017 года. Обновленное соглашение включало опцион на поставку дополнительных самолетов. В конце декабря 2016 года был реализован опцион на поставку двух УТС, что увеличило общий заказ до 10 ед.

10.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Иордания
Франция
Швейцария
Продукция
Alpha Jet
PC-21
Rafale
Компании
Babcock
Pilatus Aircraft
QinetiQ

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