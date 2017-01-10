Эксперт не исключил, что новейший комплекс "Уран-9" испытают в Сирии



Боевые роботы "Уран-9"

Источник: Рособоронэкспорт Боевые роботы "Уран-9"Источник: Рособоронэкспорт

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Применение российскими Вооруженными силами перспективных образцов боевой робототехники в Сирии является уже устоявшейся практикой, новейший роботизированный комплекс "Уран-9" также мог бы быть испытан в САР, заявил РИА Новости в понедельник российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Так он прокомментировал публикацию некоторых британских СМИ, сославшихся на высокопоставленный источник в западных разведслужбах, согласно которой боевые многофункциональные роботы "Уран-9" в ближайшие месяцы могут усилить группировку российских войск в САР. Применять их якобы будут при боевых действиях в городской среде.

"Не секрет, что Россия испытывает в Сирии ряд робототехнических изделий: не только систему разминирования "Уран-6", но и боевые роботизированные комплексы "Соратник" и "Нерехта". Что касается конкретной модели, замеченной британскими СМИ – да, я не исключаю, что в Сирии может появиться "Уран-9" и другие комплексы", — сказал Мураховский.

Эксперт напомнил, что российское военно-политическое руководство неоднократно заявляло о том, что ВС РФ испытывает в САР пока еще официально не принятые на вооружение российской армией образцы военной техники.

"Даже не делалось секретом, что ряд этих образцов потребовал доработки после испытаний в сирийской компании, а некоторая техника была снята с серийного производства до устранения дефектов, выявленных в ходе боевого применения", — сказал Мураховский.

Сокращение потерь

Говоря о целесообразности применения беспилотной бронетехники в сирийской кампании, собеседник агентства отметил, что помимо испытаний и выявления недоработок у новейших образцов вооружений, действующие в САР роботы помогают сократить жертвы среди личного состава российской армии.

"В том числе, появление в САР беспилотных платформ объясняется сокращением нашей группировки войск и стремлением снизить потери личного состава. Мы уже видим удивительно низкие потери среди военнослужащих по сравнению с предыдущими войнами, несмотря на продолжительность и масштабы конфликта", — подчеркнул Мураховский.

Возможный "вброс"

Вместе с тем эксперт выразил сомнение в достоверности публикации, отметив, что западные СМИ часто выдают данные по войне в Сирии, почерпнутые из арабоязычных социальных сетей за информацию от источников в разведслужбах.

Аналогичного мнения придерживается другой известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, предположивший, что данная публикация могла быть организована британским министерством обороны с целью поддержания негативного имиджа России в западном информационном пространстве, обвиняя РФ в применении в Сирии неадекватной военной силы.

"Достоверной информацией являются только официальные сообщения министерства обороны России, поэтому размышления британских СМИ относительно состава нашей группировки в Сирии и используемого ей вооружения носят характер "вброса". Известно, что Минобороны Великобритании используют газеты для целенаправленного "слива" и публикации материалов, в которых они заинтересованы в рамках специальных информационных операций. Цель таких статей – формирование информационных трендов, зачастую враждебных России", — сказал собеседник агентства.

Боевой робот "Уран-9" — 10-тонная машина. В различных комплектациях оснащается 30-миллиметровой пушкой, крупнокалиберным пулеметом, противотанковыми ракетами и противовоздушным ракетным комплексом "Игла". Его основная задача — дистанционная разведка и огневая поддержка воинских подразделений. Управляется из специального подвижного пункта управления.