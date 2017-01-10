Неисчислимая "Армата"



Танк Т-14 на гусеничной платформе "Армата" на 10-й международной выставке Russia Arms Expo.

Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости Танк Т-14 на гусеничной платформе "Армата" на 10-й международной выставке Russia Arms Expo.Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Из платформы, говорят, можно делать все подряд

Задел советской конструкторской мысли можно было использовать не один год, но возможности модернизации даже такого прекрасного танка, как Т-90, рано или поздно должны были подойти к концу. Перелом назрел к началу второго десятилетия нового века: понадобились свежие, смелые разработки.

Как преодолеть 20 лет недофинансирования и не просто догнать, но и превзойти ведущие оружейные державы при весьма ограниченном военном бюджете, в несколько раз меньшем, чем во времена Союза?

“Страны, имеющие опыт изнурительных городских боев, приходят к созданию тяжелых БМП”

Трудности сделали нас сильнее и показали правильные пути развития. В основу российского военного конструирования легли три принципа: модульность, унификация и ценность человеческой жизни. Мы должны дорожить не только комбинированной броней, но и бойцом, что сидит за ней. В результате – феномен, прорыв десятилетия: боевая платформа "Армата". К сожалению, в нашем обществе до сих пор нет понимания, что это не танк, но нечто гораздо более масштабное. "Армата" – гусеничная платформа, позволяющая создавать тяжелую бронетехнику многие годы. Семейство "Арматы" будет включать 28 машин. Современные технологии компьютерной обработки данных и гений русских инженеров произвели на свет чрезвычайно гибкую и универсальную платформу: у нее можно переставлять двигатель с носа на корму, добавлять вооружения, узлы и убирать их. Это мощный конструктор c богатыми возможностями. Все машины на платформе "Армата" могут иметь в зависимости от необходимости следующие общие элементы:

единые узлы конструкции, такие, как катки или гусеницы;

двигательную установку;

систему активной защиты "Афганит";

динамическую защиту "Малахит";

элементы бронирования;

средства связи в инфракрасном диапазоне;

систему управления боем;

средства обнаружения мин.

Все это дает существенную экономию на нескольких этапах. Во-первых, наличие единой платформы позволяет при разработке сфокусировать усилия на проектировании "надстройки" и средств вооружения. Во-вторых, при производстве массовый выпуск деталей на одном потоке удешевляет конструкцию в целом. В-третьих, при эксплуатации единообразные ремкомплекты снижают стоимость обслуживания. В-четвертых, модульность ускоряет возвращение выбывших машин в строй, что особенно важно в полевых условиях. В результате за те же деньги мы имеем большее разнообразие боевых машин.

Танк Т-14

Обрисовать в общих чертах облик самого современного танка в мире необходимо еще и потому, что они характеризуют и другую технику семейства "Армата".

Российская бронетехника Т-14 и Т-15 на платформе "Армата" Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Т-14 является в первую очередь средством разведки: его доплеровский радар с активной фазированной антенной решеткой вкупе с инфракрасными и ультрафиолетовыми камерами способен обнаружить более полусотни целей на расстоянии до 100 километров. Благодаря закрытым каналам связи Т-14 осуществляет целеуказание и корректирует огонь собственного эскорта из танков Т-90, а также находящихся позади САУ "Коалиция-СВ", зенитных ракетных комплексов ближнего и среднего радиуса действия. Таким образом в конструкции Т-14 реализуется концепция сетецентрической войны.

Столь сложное и дорогое оборудование, установленное на танке, требует особой защиты, которая у Т-14 заключается в трех основных контурах. Первый – комплекс активной защиты "Афганит", защищающий танк мультиспектральными завесами и способный разрушать в воздухе даже снаряды. Второй контур – динамическая защита "Малахит", выдерживающая попадания противотанковых управляемых ракет, в том числе с тандемными боевыми частями и атакующих в верхнюю полусферу танка, кроме того, разламывающая бронебойные подкалиберные оперенные снаряды, а также отражающая многочисленные попадания гранат РПГ без ослепления танка. Третий контур – металлокерамическая броня, в лоб имеющая защиту, эквивалентную как минимум 1200–1400 миллиметрам для кумулятивных снарядов и 1000–1100 миллиметрам для бронебойных подкалиберных.

Отдельно можно отметить эффективную противоминную защиту и беспрецедентный набор стелс-технологий, делающий танк малоразличимым во всех диапазонах.

И главное – экипаж, находящийся в бронекапсуле с компьютерными системами, изолированной от отсека с боекомплектом и вооружением, который в свою очередь отделен от моторного. При такой компоновке даже поражение кумулятивным снарядом с высокой вероятностью не остановит танк, а выживание экипажа возможно и при детонации боезапаса.

Что касается вооружения, то на фоне всего остального оно пока достаточно прозаично: самая мощная в мире 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1C, пробивающая более 1000 миллиметров брони подкалиберным снарядом. Этого с лихвой хватает на любой современный танк. Впоследствии вероятна установка на часть создаваемых Т-14 155-мм орудия. Снаряды такого калибра благодаря своей кинетической энергии могут отрывать башни танков и без пробития их брони. Кроме того, можно использовать зенитные ракеты "Корнет", что наделит танк широкими возможностями ПВО. Имеющаяся 125-мм пушка, естественно, предполагает применение ракет обновленного комплекса "Рефлекс-М".

В качестве дополнительного вооружения используется зенитная установка с 12,7-мм "Кордом", спаренным с 7,62-мм ПКТ для поражения низколетящих целей и пехоты.

В общем, Т-14 – высокозащищенная боевая роботизированная машина, выступающая одновременно в качестве носителя и орудия крупного калибра, и средств разведки, призванная уничтожать бронированные, особо опасные объекты. Но на поле боя Т-14 действует не один.

ТБМП Т-15

Подобная разработка – тяжелая боевая машина пехоты – впервые появляется в наших войсках. Да и в целом в мире БМП такого класса – редкое явление. Однако страны, имеющие опыт изнурительных городских боев, тот же Израиль, приходят к созданию именно тяжелых БМП.

Тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата» на RAE-2015 Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Т-15 призвана действовать в одном строю с танками и доставлять на передовую девять бойцов. Кроме того, машина имеет значительную часть того же инструментария разведки, что и Т-14.

В общих чертах конструкция ТБМП, конечно же, отличается от танка, но и сохраняет много общего: двигатель, хоть и перенесен с задней части корпуса на нос, остался тем же, гусеничная база едина, блоки динамической защиты расположены иначе, но это все тот же "Малахит", машины прикрывает КАЗ "Афганит", казенная часть 125-мм орудия и боезапас уступили место сиденьям десанта, но бронепереборка по-прежнему отгораживает моторный отсек от экипажа.

Зато вооружение принципиально иное и собрано оно в боевом модуле "Бумеранг-БМ". 30-мм пушка 2А42 и спаренный с ней 7,62-мм ПКТ могут как отогнать зазевавшуюся "вертушку", так и подавить огневую точку, уничтожить легкую бронетехнику противника. По-настоящему опасной Т-15 делают четыре пусковые установки ПТРК "Корнет". В номенклатуре его ракет есть 9М133ФМ-3, призванная поражать воздушные цели типа вертолет на любых курсах с расстояния 10 километров. Она же может с большой долей вероятности сбить самолет или крылатую ракету. Боевые части могут быть, конечно, разными: тандемно-кумулятивная – для уничтожения танков, фугасная – для борьбы с пехотой и чрезвычайно мощная термобарическая.

Таким образом, работая в связке с танком Т-14, тяжелая БМП Т-15 специализируется на обеспечении ПВО на тактическом уровне, прикрывая соседние подразделения. При этом Т-15 имеет богатые возможности для поддержки огнем своего десанта и не только не беззащитна перед вражескими танками, но и представляет для них серьезную опасность.

БМПТ "Терминатор-3"

Ни одна боевая машина поддержки танков до сих пор не принята на вооружение нашей армии, хотя образцы активно демонстрируются на всех выставках. Вообще в мире только одна страна – Казахстан эксплуатирует этот необычный вид боевой техники. Там приняты на вооружение машины "Терминатор-2", изготовленные на Уралвагонзаводе.

Продукция Уралвагонзавода - БМПТ-72 "Терминатор-2" на Форуме Армия-2016 Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

Концепция применения БМПТ заключается в защите танков от пехоты противника. Опасность для них в войне XXI века чаще всего таится на земле, среди складок рельефа, на верхних этажах зданий и подвалов: малозаметные расчеты, вооруженные ПТРК и гранатометами, могут причинить серьезный ущерб танку, вывести его из строя, а то и вовсе уничтожить. Если говорить о современных ПТРК, то они способны поразить танк, находясь вне зоны ответного огня. Для эффективного противодействия пехоте противника необходима тяжелобронированная машина, способная действовать в одном строю с танками, но более маневренная, имеющая скорострельное и дальнобойное вооружение.

Облик третьего "Терминатора" доподлинно неизвестен, но отрывочные сообщения в прессе дают основания для предположений.

Корпус машины, вероятно, будет повторять конструкцию Т-15, включая десантное отделение. Но в качестве вооружения используют боевой модуль "Байкал". Его основа – 57-мм скорострельная пушка с дальностью 12 километров. Недорогие снаряды с дистанционным подрывом могут поражать и воздушные цели, включая мелкие разведывательное дроны, прямое попадание по которым – задача нетривиальная, и укрытый, малозаметный расчет с ПТРК на земле. Мощности этой пушки достаточно, чтобы достать противника как в глубине панельного дома, так и в чреве любой бронемашины, кроме танка. Дополнительное вооружение модуля – традиционный ПКТ, но на этот раз с возможностью независимого наведения.

Для придания "Терминатору" большей уверенности на поле боя модуль, вероятно, снабдят пусковыми установками ПТРК и оружием ближнего радиуса действия типа двух гранатометов АГС-17 на первом "Терминаторе".

В общих чертах именно так будет выглядеть танковый "кулак" будущего – смешанные в разных пропорциях Т-14 с эскортом из Т-90, тяжелая БМП с функцией ПВО и БМПТ для уничтожения вражеской пехоты.

Но это далеко не вся компания.

"Коалиция"

На некотором отдалении от Т-14 и Т-15, не вмешиваясь в прямое боестолкновение, неожиданно и быстро меняет позиции САУ "Коалиция-СВ". Это прорыв в конструировании самоходных артиллерийских установок: непревзойденная скорострельность – 11–16 выстрелов в минуту, невероятная дальность стрельбы – 70 километров, боекомплект – 50–70 снарядов и полторы минуты на его пополнение. А гусеничная платформа от танка Т-90, на которой смонтирована башня САУ, – временное решение, предполагающее замену на "Армату".

Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

БРЭМ Т-16

Т-14 стоит 250 миллионов рублей – почти вдвое больше, чем Т-90, но все же минимум на 100 миллионов дешевле старичка "Абрамса" и в два с лишним раза – южнокорейской "Черной пантеры" К2. ТБМП Т-15 будет стоить меньших денег, чем танк, хотя и ненамного.

Изготавливая такую технику, необходимо озаботиться возможностями ее восстановления даже после повреждения в бою. Модульная конструкция позволяет быстро возвращать технику в строй, но только в том случае, если удалось вовремя доставить ее в ремонтные мастерские. А для этого требуется хорошо бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Корпус Т-16 изготовлен из той же брони, что и танк Т-14, а ее обитаемый модуль окружают элементы динамической защиты "Малахит". Полноценный КАЗ ей ни к чему да и дорого, зато имеется система постановки помех. Из спецоборудования – мощный грузоподъемный кран, выносливая лебедка и грейдер. Имеются различные инструменты, даже сварочный аппарат. Но главное – это автосцепка, позволяющая зацепить поврежденную бронемашину, не выходя из Т-16, и оттащить ее в безопасное место. Экипаж – три человека и еще три места для танкистов из подбитой машины.

Родня

Другие разработки, например боевая машина огнеметчиков, также интересны и заслуживают внимания, но на поле боя они не составляют единой структуры с танком Т-14.

Всего же семейство "Армата" будет включать:

TOС БМ-2 – следующее поколение тяжелой огнеметной системы "Солнцепек";

ТЗМ-2 – транспортно-заряжающая машина к огнеметной системе;

БМО-2 – уже упомянутая боевая машина огнеметчиков, та же Т-15, но с уменьшенным десантным отделением за счет размещения 42 единиц РПО "Шмель-М" и "обрезанным" боевым модулем;

многофункциональную тяжелую инженерную машину, мостоукладчик, систему минирования и даже плавающий транспортер.

Это – что известно. Планы военных нам неведомы, но просчитываются: со временем заменить все тяжелые, несущие вес 40–50 тонн разнородные гусеничные базы платформой "Армата".

А это значит, что семейство может оказаться крайне плодовитым.

Сергей Черкасов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 1 (665) за 11 января 2017 года