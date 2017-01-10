Сирийская калькуляция



Ми-28Н патрулирует авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии

Источник: EPA/SERGEI CHIRIKOV Ми-28Н патрулирует авиабазу ВКС РФ Хмеймим в СирииИсточник: EPA/SERGEI CHIRIKOV

Проблемы ОПК наиболее заметны на полигоне и в законе

Военная операция в Сирии вносит серьезные коррективы в гособоронзаказ. Но недостатки в работе выявляются не только на поле боя.

План поставок основных новых образцов ВВСТ уже на 15 июля 2016 года был выполнен на 40 процентов, по ремонту техники – на 30 процентов. Это выше аналогичных показателей предыдущих лет. В первом полугодии удалось снизить просроченную дебиторскую задолженность на 174,5 миллиарда рублей, хотя ее уровень остается высоким. С должниками проводится судебно-претензионная работа, они авансируются не более чем на 10 процентов, жестко контролируются графики погашения недоплат, внедрена и функционирует система финансового мониторинга за целевым и рациональным расходованием бюджетных средств.

“При снижении по объективным причинам размера авансов сохраняется высокая стоимость кредитов”

Минобороны в 2016 году пошло на то, чтобы в отдельных случаях ежемесячно заслушивать директоров о выполнении госконтрактов. На Едином дне приемки военной продукции начальник Генерального штаба Валерий Герасимов обратил внимание руководителей интегрированных структур, промышленных предприятий и органов военного управления на завершение работ в соответствии с догоночными графиками. Подчеркнул, что Сирия стала своеобразным полигоном для проверки российской военной техники и это должно особо учитываться при выполнении ГОЗ: "Хочу напомнить: в ходе специальной операции в Сирии выявлены отдельные недостатки современных образцов вооружения и военной техники. Поэтому до конца года необходимо принять меры по исправлению ситуации".

И она улучшилась. По итогам третьего квартала гособоронзаказ был выполнен на 62 процента, по ремонту – почти на 50 процентов.

В 2016 году многое сделано для того, чтобы облегчить службу и жизнь военнослужащих, получение ими всяческих справок и прохождение проверок. В частности, завершена опытная эксплуатация автоматизированной системы электронного учета и применения персональных данных "Паспорт". Ее внедрение позволит осуществлять контроль доступа к защищаемым объектам и информационным ресурсам, учет социальных, финансовых и иных услуг. По словам гендиректора АО "Ангстрем" Алексея Бочарова, завершаются работы по оснащению ею 492 объектов МО РФ. Это 421 войсковая часть, 71 комиссариат, ввуз, госпиталь. Еще летом на сборные пункты Минобороны поставлена 651 тысяча электронных карт военнослужащего. Более 89 тысяч из них персонализировано. Осваивается серийное производство электронных карт целиком отечественного производства.

В целом основные образцы ВВСТ изготовляются в установленные сроки. Вместе с тем ряд предприятий допускал отставание от запланированных графиков. Среди нарушителей, отметил 15 июля на Едином дне приемки военной продукции начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев, "Мотовилихинские заводы". Там сорваны сроки поставки и модернизации реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и самоходных артиллерийских установок 2С9 и 2С1, даже несмотря на то, что эти контракты были перенесены с 2015 года.

По теме "Полимент-Редут" не получено положительного результата применения зенитных управляемых ракет разработки предприятия "Факел", предназначенных для оснащения корветов и фрегатов, что повлияло на прием в состав ВМФ корабля проекта 22350 "Адмирал Горшков". Верховный главнокомандующий установил срок сдачи корабля в ноябре 2016-го. Фрегат завершил государственные испытания, но когда будет передан флоту, так и не определено.

Из-за несвоевременной поставки броневого листа и слабой организации работ произошло отставание от технологического цикла изготовления БТР-МДМ "Ракушка", предназначенных для Воздушно-десантных войск, производитель – Курганмашзавод. В ПАО "Туполев" наблюдалось отставание от графиков ремонта с модернизацией самолетов дальней авиации. Концерном "Созвездие" не выдерживались сроки поставки средств связи и АСУ, которые и так были перенесены с 2015 года.

Важную роль в ГОЗ играют взаимодействие государственного заказчика с исполнителями и ФАС России, определение ценообразования на поставляемую продукцию, контроль ее качества. Проблем хватает и здесь.

Сохраняются внутренние противоречия нормативно-правового обеспечения, которые не отвечают критерию оптимальных условий для безусловного выполнение ГОЗ. В частности, существующие нормы и правила не позволяют разместить его непосредственно с начала бюджетного периода. Не реализованы механизмы государственно-частного партнерства при организации разработки новых образцов ВВСТ. Процедуры формирования и согласования цен в основном регламентированы, но методики планирования себестоимости продукции отсутствуют, что допускает вольные обоснования при подготовке расчетно-калькуляционных материалов. Сроки утверждения индексов-дефляторов не позволяют своевременно составлять прогнозы. В результате цены часто не соответствуют реалиям. При снижении по объективным причинам размера авансов сохраняется высокая стоимость кредитов.

Предприятия ОПК не обладают требуемой лабораторно-измерительной базой для входного контроля закупаемой продукции. Это препятствует конкурентной закупке сырья, материалов и комплектующих, провоцирует снижение качества ВВСТ.

Представители предприятий ОПК выражают озабоченность условиями финансирования ГОЗ через систему отдельных счетов и ограничениями в их использовании. Из-за этого возможно существенное снижение показателей финансово-хозяйственной деятельности. Все чаще факты отказов нижестоящих уровней кооперации от участия в ГОЗ на условиях новой редакции закона "О государственном оборонном заказе".

Для устранения указанных противоречий предлагается:

внести изменения в действующую редакцию закона "О государственном оборонном заказе", предусматривающие возможность оперативного управления оборотными средствами при сохранении контроля над их движением по банковским счетам по идентификатору госконтракта;

разработать новую редакцию закона "О государственном оборонном заказе", рассматривая его как единую норму специального права, объединяющую в едином контуре все этапы жизненного цикла ГОЗ;

разработать и утвердить в правительстве методику планирования и калькулирования продукции (работ, услуг), поставляемой по ГОЗ, с последующей детализацией по отраслям.

Эти предложения направлены на совершенствование механизмов взаимодействия государственного заказчика с исполнителями, определения начальной максимальной цены госконтракта, усиление ответственности при подготовке материалов, обосновывающих стоимость продукции.

8 декабря в Минобороны подводились предварительные итоги размещения государственного заказа для нужд военного ведомства. Работа над ошибками проведена, но окончательная оценка ей, видимо, будет дана правительством и президентом страны.

Справка "ВПК"

По состоянию на 1 декабря Департаментом государственных закупок приняты в работу заявки по 1953 лотам, заключено 1400 госконтрактов на сумму более 229 миллиардов рублей. Общая экономия по результатам проведенных процедур превысила два миллиарда рублей.

Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 1 (665) за 11 января 2017 года