Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»



Дмитрий Рогозин

Источник: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Республики Крым/ТАСС Дмитрий РогозинИсточник: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Республики Крым/ТАСС

Об основных итогах деятельности отечественной оборонки в 2016 году и ключевых задачах высокотехнологичных предприятий на 2017 год – в материале profiok.com.

Общая картина: постоянная концентрация и «разумная достаточность»

После прошедшей в ноябре 2016 года серии совещаний Владимира Путина с руководством Минобороны и предприятий ОПК, а также после заседания коллегии Минобороны 22 декабря стало понятно, на чём оборонной промышленности и военному ведомству предстоит сосредоточиться в ближайшее время. В целом глава государства остался доволен состоянием российских Вооружённых Сил и процессом модернизации ОПК. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, планы по поставке в войска новых вооружений и техники реализуются в срок, современное оружие во время учений и боевых действий в Сирии проявило себя с лучшей стороны. По словам президента, сейчас Россия сильнее любого потенциального агрессора. Но это не означает, что можно спокойно почивать на лаврах: события в мире происходят так молниеносно, что стоит на минуту расслабиться – и ситуация может в корне измениться.

Следовательно, нужно постоянно отслеживать изменения военно-политической обстановки и баланса сил, чтобы своевременно корректировать планы по нейтрализации потенциальных угроз России. Более того, эти планы должны быть синхронизированы с документами перспективного планирования, подчеркнул Владимир Путин (имеется в виду, например, стратегия научно-технологического развития России или доктрина информационной безопасности нашей страны – profiok.com).

Глава государства считает, что нужно обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск: стратегических ядерных сил, высокоточного оружия, современных средств радиоэлектронной борьбы, связи, управления и разведки.

По мнению президента, развитие оборонно-промышленного комплекса и армии не должно происходить в ущерб решению задач в социальной сфере и в экономике. Иными словами, бросать все средства в оборонку государство не будет: есть ещё социальные обязательства перед гражданами и важные задачи по развитию гражданского производства и обеспечению запланированных темпов экономического роста. Поэтому финансироваться перевооружение армии будет по принципу «разумной достаточности», а выполнение планов должно достигаться за счёт оптимизации расходования государственных средств в рамках государственного оборонного заказа.

Путин подчеркнул также, что важно «по максимуму воспользоваться» интересом зарубежных заказчиков к новым образцам российского оружия, продемонстрировавшим свою эффективность в Сирии, для расширения военно-технического сотрудничества.

Уралвагонзавод: кооперация по-родственному

Пожалуй, одним из самых заметных за последнее время шагов по пути оптимизации предприятий ОПК стал подписанный Владимиром Путиным 27 декабря указ о передаче 100 % акций НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского госкорпорации «Ростех». В интервью телеканалу «Россия 24» Дмитрий Рогозин объяснил, что решение это было принято по инициативе коллегии Военно-промышленной комиссии. По мнению экспертов ВПК, таким образом можно будет решить сразу несколько проблем. Во-первых, за счёт наличия у «Ростеха» некоторого финансового «жирка» можно будет «оздоровить» гражданские производства УВЗ, завязшие в кредитах. Во-вторых, и это, видимо, главное, за счёт объединения военные заводы УВЗ и Ростеха станут «родственными, а не просто соседними». Это позволит выстроить единую кооперацию для создания бронетанковой техники (до сих пор боевые модули для танков «Армата» делались в Ростехе, а сама танковая платформа на УВЗ – profiok.com). Сергей Чемезов, возглавляющий ГК «Ростех», не исключил, что в рамках корпорации может быть создан единый «бронетанковый холдинг». Подобный опыт у Ростеха уже есть: в его составе успешно работают Объединённая приборостроительная корпорация и Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК).

Исполнение ГОЗ: постоянный контроль

Как отметил Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» 29.12.2016, подводить окончательные итоги исполнения гособоронзаказа по 2016 году ещё рано, но уже можно сказать, что итоговая цифра будет лучше, чем в прошлом году – около 98 процентов (в 2015 году ГОЗ был выполнен на 97 процентов – profiok.com). Если учесть, что одновременно с исполнением ГОЗ пришлось решать задачи по замещению десятков тысяч позиций, модернизировать производство, наращивать производительность труда, то в целом картина весьма благоприятная. Хотя, по выражению Рогозина, предстоит «гигантская работа». Напомним, что к 2021 году доля современных вооружений и военной техники в российской армии должна составить не менее 70 процентов (в 2012 году этот показатель составлял 30 процентов, по результатам 2015 года – 47,2 процента). Как отметил на заседании коллегии Минобороны Владимир Путин, пять лет, оставшиеся до 2021 года, – «не такой уж большой срок». По мнению президента, любое отклонение от выполнения заданий ГОЗ «может вызвать сбой в производственной цепочке, восстановить которую будет потом весьма сложно». Поэтому наказания за срыв госконтрактов должны быть максимально строгими, считает президент. Ситуацию с реализацией государственной программы вооружений необходимо постоянно контролировать, своевременно выявлять причины сбоев и оперативно ликвидировать их.

К лету 2017 года будет подготовлен проект новой государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Рогозина, объём госпрограммы сокращаться не будет, однако акцент будет смещён на высокотехнологичные производства: создание высокоточного оружия, мощные вычислительные средства и так далее. Напомним: ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что к 2020 году будет разработано не менее 1300 новых технологий для нужд отечественной оборонной промышленности.

Космические планы: борьба за качество

Наверное, одна из самых высокотехнологичных отраслей – космическая. Соответственно и планы здесь грандиозные: например, Дмитрий Рогозин недавно заявил, что до 2030 года появится постоянно действующая научная станция на Луне.

Наиболее значимым итогом 2016 года, бесспорно, стал запуск с нового космодрома Восточный. В следующем году с Восточного запланированы два штатных пуска. Кроме того, будет начато строительство второго стартового ствола, но уже не под «Союз», а под «Ангару». Пилотируемый пуск «Ангары» с экипажем запланирован на 2023 год, до этого в 2021 году состоится пуск полностью подготовленной к пилотируемому пуску ракеты без экипажа. Не стоит думать, что отныне Россия сосредоточила все усилия на развитии Восточного. Есть совместные с Казахстаном планы по развитию Байконура и созданию стартового комплекса «Байтерек», есть программа развития военного космодрома Плесецк, находящегося в Архангельской области: на 2017 год с него запланировано шесть пусков.

Кстати, о пусках. До недавнего времени ежегодно происходило от двух до пяти аварий, в то время как за последние полтора года случилась только одна. Тем не менее, на 2017 год ставится задача перехода на безаварийные пуски. Рогозин считает, что космическая деятельность крайне важна для России, и любой просчёт воспринимается не просто как профессиональная неудача, а как «боль, которую переживает вся страна».

Другая задача, стоящая перед отраслью, – создание устойчивой орбитальной группировки, которая обеспечила бы для России новые технологические возможности – современную связь и телевидение, контроль над инфраструктурой, дистанционное зондирование, исследования дальнего космоса, развёртывание лунной программы и так далее.

Из всех совершённых ранее ошибок будут извлечены уроки. Например, строительство очередной очереди Восточного будет начато только после того, как Роскосмосом будет получена вся проектная документация. С первой очередью получилось иначе: строить начали параллельно с разработкой документации, и эта ситуация дала почву для злоупотреблений, срыва сроков и удорожания проекта. Напомним, что в конце декабря Владимир Путин подписал указ о ликвидации Федерального агентства специального строительства – Спецстроя. Функции агентства переданы Минобороны РФ. Отныне строительные компании к подобным проектам будут привлекаться только на конкурсной основе. «Стройка будет абсолютно прозрачной, никаких любимчиков больше не будет», – пообещал Дмитрий Рогозин.

Частоту аварий при пусках Рогозин связывает с тяжёлым наследием 1990-х, то есть с периодом, когда космическая отрасль по сути была заброшена. Несмотря на огромную работу, которая проводится сейчас в космической отрасли, по словам Рогозина, разруха всё ещё «цепляет её своей клюкой». Важно обеспечить приток талантливых, работоспособных, квалифицированных кадров. Необходимо чётко сформулировать цели, понять, к чему мы хотим прийти «в военном, экономическом и научном» космосе. Исходя из этих целей, нужно выстроить стабильное финансирование без «разрывания на части космических программ». Так, будет создан объединённый научно-технический центр, обобщающий программы орбитальных полётов. Возможно, проанализировав, какими именно исследованиями и экспериментами занимаются космонавты, можно будет оптимизировать работу экипажей МКС.

Наконец, впереди упорная, «нечеловеческая», как выразился Дмитрий Рогозин, борьба за качество. Причём речь идёт не просто о качестве конкретных продуктов, а о качестве технологий. «Если технологии будем выдерживать, то и продукт будет стабильно хороший», – уверен вице-премьер.

Развитие гражданского производства

Впрочем, высокое качество – далеко не единственное требование к продукции предприятий отечественной оборонки. Так, Дмитрий Рогозин недавно явно дал понять, что увеличение стоимости нового отечественного лайнера МС-21 недопустимо. Самолёту придётся конкурировать с зарубежными аналогами, а значит, он должен иметь преимущество не только в надёжности и экономичности, но и в цене.

На сегодня экспорт продукции предприятий ОПК составляет около четверти всего российского экспорта, но руководство страны уверено, что эта цифра может вырасти. По мнению Дмитрия Рогозина, хорошим подспорьем для расширения экспорта отечественных вооружений может стать демонстрация возможностей Вооружённых Сил РФ в Сирии. Весь мир увидел, насколько эффективны в боевых условиях наши авиация, флот, высокоточное оружие.

Но оборонке предстоит не только развивать экспорт или разрабатывать и запускать в серийное производство новые образцы вооружений. Настало время использовать мощь предприятий ОПК для развития гражданской промышленности. По словам Дмитрия Рогозина, развитие гражданского производства в ближайшие годы станет «визитной карточкой оборонной промышленности».

Здесь есть как более (гражданское авиа- и судостроение), так и менее очевидные направления развития. Российский оборонно-промышленный комплекс вполне в состоянии обеспечить страну медицинской техникой: аппаратами для рентгена, КТ и МРТ, высокоточными инструментами. Есть наработки в энергетике – уже производятся и используются российскими компаниями силовые установки для перекачки топлива и электрогенераторы на базе авиационных двигателей. Развивается отечественное станкостроение, и в соответствии с решением правительства предприятия с государственной долей участия не вправе приобретать станки за границей, если существуют отечественные аналоги с подходящими характеристиками.

Если сегодня гражданское производство составляет 16 процентов всей продукции отечественной оборонки, то к 2030 году планируется довести эту долю до 50 процентов. «Нельзя называть это непрофильным производством для оборонки. Для нас это тоже профильное производство», – подчёркивает Дмитрий Рогозин.

Как только уровень оснащения армии и флота современными образцами вооружений и военной техники достигнет 70 процентов, объём ГОЗ сократится, поскольку нужно будет просто поддерживать этот уровень, не наращивая производство. Однако конверсии по образцу позднего СССР, когда оборонные предприятия вынуждены были выпускать утюги и сковородки, руководство страны больше не допустит. Развитие гражданского производства на предприятиях ОПК должно быть, во-первых, востребовано экономикой страны, а во-вторых, нужно самим предприятиям – для того, чтобы уверенно и прочно «стоять на двух ногах». При этом предприятия должны быть готовыми в случае необходимости тут же нарастить или наладить выпуск оборонной продукции в требуемом объёме. С авиа- и судостроением всё более-менее ясно: в одном цехе делается боевая продукция, в соседнем – гражданская. Во всех остальных случаях найти гражданское применение высокотехнологичным производствам не так просто. По словам Рогозина, со временем будет сформирован единый консолидированный заказ на продукцию гражданского и военного назначения, распределяющий нагрузку на предприятия. «За счёт консолидации государственного заказа мы должны раскручивать собственную промышленность, – уверен Дмитрий Рогозин. – Сила России в её собственной индустрии».

Комментарий profiok.com

«Когда говорится, что ОПК должен стать локомотивом для развития отечественной экономики, думаю, речь идёт не столько о трансфере технологий, сколько о создании работающих, эффективных управленческих практик, позволяющих выстроить систему управления отраслью, – комментирует директор Центра экономического развития и сертификации (ЦЭРС ИНЭС) Роланд Шарифов. – До недавних пор никто не задумывался о том, чтобы связать воедино производство техники, её обслуживание и продвижение на рынке. Созданная 15 лет назад Морская коллегия позволила синхронизировать все планы по закупкам и обслуживанию военных кораблей и гражданских судов вплоть до 2030 года. В декабре 2016 года был создан аналогичный орган в сфере авиационного производства – Авиационная коллегия при российском правительстве, которая займётся сведением всех планов по закупкам авиационной техники и уравновешиванием спроса и предложения. Заодно будет изменена нормативная база: зарубежные поставщики авиационной техники, наконец, лишатся преимуществ, и отечественным авиакомпаниям будет выгодно покупать российские самолёты.

Без такого комплексного подхода к развитию огромной отрасли ожидать каких-то прорывов было, по меньшей мере, несерьёзно. Ещё недавно руководители предприятий, проходящие в ИНЭС повышение квалификации в рамках интенсивного спецкурса «Стратегическое управление», регулярно выражали опасения по поводу судьбы своих компаний через 5-10 лет. Слишком уж свежи у многих воспоминания о кошмарах предыдущей конверсии. Люди всерьёз задумывались: зачем растить и привлекать на производство новые кадры, зачем осваивать новые технологии, зачем строить долгосрочные планы, если через несколько лет приблизится черта, за которой – неизвестность? Теперь, когда становится понятно, что цели и задачи берутся не «с потолка», что продукция будет не только произведена, но и востребована рынком, что государство не бросит оборонные предприятия после снижения объёма ГОЗ, думаю, все, кто трудится на предприятиях ОПК, смотрят в будущее намного увереннее.

Другое дело, что оборонным предприятиям вряд ли удастся просто «плыть по течению»: новый уровень задач требует постоянного повышения культуры производства и управления. Пока вице-премьер будет вынужден публично призывать таких гигантов, как ОДК и ОАК, к слаженному взаимодействию и концентрации усилий (речь идёт о создании самолёта МС-21 – profiok.com), всем предстоит большая работа – не только над производственными задачами, но и над собой».