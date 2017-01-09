Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В 2017 году завершится разработка робототехнического комплекса с БЛА для войск РХБ защиты

10.01.2017 ЦАМТО 43 0
0
Понравилась новость?
 0
Машина химической разведки РХМ-6
Новейшие машины химической разведки РХМ-6 тестируют военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода на полигоне Прудбой (Волгоградская обл.).
Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 9 января. В настоящее время развитию робототехнических комплексов различного назначения для войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты уделяется особое внимание.

В 2017 году завершится разработка перспективного многофункционального робототехнического комплекса для войск РХБ защиты, в том числе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).


Самые первые роботы в Вооруженных Силах появились именно в войсках РХБ защиты для решения специальных задач. Это подвижные робототехнические комплексы КПР и роботы дистанционно управляемые радиационной и химической разведки РД-РХР, которые являются штатными средствами соединений и воинских частей РХБ защиты.


Данные робототехнические комплексы позволяют выполнять задачи по ведению радиационной и химической разведки в условиях повышенных концентраций опасных химических веществ и высокого уровня радиации, когда необходимо максимально исключить присутствие личного состава.


Комплексы КПР и РД-РХР приняты на снабжение в начале 2000-х годов и положительно зарекомендовали себя на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций.


В ушедшем году в войска РХБ защиты завершены поставки современных машин РХБ разведки РХМ-6; дымовых машин ТДА-3, позволяющих осуществлять аэрозольное противодействие в различных диапазонах; современных машин для специальной обработки, таких как авторазливочные станции АРС-14КМ, впервые были закуплены комплексы средств для аэрозольной дезинфекции КДА, а также универсальные станции специальной обработки УССО, позволяющие осуществлять специальную обработку «чувствительного» оборудования (оптические приборы, средства связи).

09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
РТК

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.01 00:21
  • 2
В Польшу прибыли 250 военнослужащих бронетанковой бригады США
  • 09.01 23:59
  • 7
Президент Египта поднял флаг на вертолетоносце "Гамаль Абдель Насер"
  • 09.01 23:44
  • 20
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
  • 09.01 23:30
  • 3
Российские силовики получат новейшее оружие для подводной стрельбы
  • 09.01 23:27
  • 3110
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.01 23:17
  • 2
Заключен контракт на поставку минометов "Алакран"
  • 09.01 23:06
  • 6
«Дедушка Терминатора» : со свалки в музей
  • 09.01 22:56
  • 3
Китай запустил новый спутник для теста телекоммуникационных технологий
  • 09.01 22:53
  • 28
Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47
  • 09.01 22:43
  • 20
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 09.01 22:36
  • 1
Шесть гидрографических катеров получит российский флот до 2019 года
  • 09.01 22:31
  • 2
Су-35 - пример для модернизации китайских "сушек"
  • 09.01 22:29
  • 1
Минобороны объявило об уходе "Адмирала Кузнецова" из Сирии
  • 09.01 22:21
  • 12
Американская и сверхтяжелая
  • 09.01 22:15
  • 1
Перебежчик из КНДР рассказал о ядерных и ракетных разработках Пхеньяна
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  