В Сингапуре появится система управления полетами дронов



В Британии кто угодно может свободно приобрести и использовать в некоммерческих целях дрон массой до 20 кг

Источник: http://www.bbc.com/ В Британии кто угодно может свободно приобрести и использовать в некоммерческих целях дрон массой до 20 кгИсточник: http://www.bbc.com/

Наньянский технологический университет Сингапура приступил к разработке системы управления полетами беспилотных летательных аппаратов. Как пишет Aviation Week, проект рассчитан на четыре года, по прошествии которых исследователи должны не только представить новую систему, но и выработать правила полетов дронов в едином воздушном пространстве страны.

С каждым годом беспилотники все чаще используются для выполнения различных задач: от инспекции дорог до доставки почты. В настоящее время в кампусе Национального университета Сингапура проходят испытания дрон-почты. Через некоторое время дронов может стать достаточно много, так что необходимо будет создать системы, предотвращающие их столкновение в воздухе.

Новый проект, разрабатываемый Наньянским технологическим университетом, подразумевает создание сети контрольных станций. Эти станции будут отслеживать беспилотники в воздухе, включая высоту полета, направление и скорость. Станции будут передавать дронам команды, исполняя которые те смогут избегать столкновений.

Разработка проекта ведется совместно с Управлением гражданской авиации Сингапура. Как ожидается, эскизный проект системы будет представлен уже до конца текущего года. В 2018 году разработчики намерены провести натурные испытания системы, а с 2021 года — начать ее постепенное внедрение.

В октябре прошлого года собственную автоматическую систему управления полетами дронов испытало NASA. В них участвовали в общей сложности 11 разнотипных беспилотников самолетного и вертолетного типов. Новая система NASA позволяет организовывать полеты дронов в едином воздушном пространстве.

В системе предполагается использование центрального сервера обработки данных и специальных пультов управления дронами. Эти пульты передают на сервер информацию о взлете и посадке беспилотника, запланированном маршруте его полета, высоте и координатах аппарата. На основе эти данных система дает разрешение на взлет другим аппаратам или предлагает пересмотреть маршрут.

Василий Сычёв