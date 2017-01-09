В Сингапуре появится система управления полетами дронов
|
|
В Британии кто угодно может свободно приобрести и использовать в некоммерческих целях дрон массой до 20 кг
Источник: http://www.bbc.com/
Наньянский технологический университет Сингапура приступил к разработке системы управления полетами беспилотных летательных аппаратов. Как пишет Aviation Week, проект рассчитан на четыре года, по прошествии которых исследователи должны не только представить новую систему, но и выработать правила полетов дронов в едином воздушном пространстве страны.
С каждым годом беспилотники все чаще используются для выполнения различных задач: от инспекции дорог до доставки почты. В настоящее время в кампусе Национального университета Сингапура проходят испытания дрон-почты. Через некоторое время дронов может стать достаточно много, так что необходимо будет создать системы, предотвращающие их столкновение в воздухе.
Новый проект, разрабатываемый Наньянским технологическим университетом, подразумевает создание сети контрольных станций. Эти станции будут отслеживать беспилотники в воздухе, включая высоту полета, направление и скорость. Станции будут передавать дронам команды, исполняя которые те смогут избегать столкновений.
Разработка проекта ведется совместно с Управлением гражданской авиации Сингапура. Как ожидается, эскизный проект системы будет представлен уже до конца текущего года. В 2018 году разработчики намерены провести натурные испытания системы, а с 2021 года — начать ее постепенное внедрение.
В октябре прошлого года собственную автоматическую систему управления полетами дронов испытало NASA. В них участвовали в общей сложности 11 разнотипных беспилотников самолетного и вертолетного типов. Новая система NASA позволяет организовывать полеты дронов в едином воздушном пространстве.
В системе предполагается использование центрального сервера обработки данных и специальных пультов управления дронами. Эти пульты передают на сервер информацию о взлете и посадке беспилотника, запланированном маршруте его полета, высоте и координатах аппарата. На основе эти данных система дает разрешение на взлет другим аппаратам или предлагает пересмотреть маршрут.
Василий Сычёв
09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат N+1
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.11.2016 И грянет дрон
31.10.2016 Летающие роботы наступают
11.10.2016 Россия переходит от мирного лазера к военному
08.04.2016 Квадрокоптер научили уклоняться от ударов
30.03.2016 NASA испытает по-настоящему автономный беспилотник
25.11.2015 NASA хочет отправить на Марс вертолет, который будет прокладывать путь марсоходу
17.11.2015 NASA испытало усовершенствованное «летающее крыло»