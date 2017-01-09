Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Сингапуре появится система управления полетами дронов

10.01.2017 N+1 38 0
0
Понравилась новость?
 0
Дрон
В Британии кто угодно может свободно приобрести и использовать в некоммерческих целях дрон массой до 20 кг
Источник: http://www.bbc.com/

Наньянский технологический университет Сингапура приступил к разработке системы управления полетами беспилотных летательных аппаратов. Как пишет Aviation Week, проект рассчитан на четыре года, по прошествии которых исследователи должны не только представить новую систему, но и выработать правила полетов дронов в едином воздушном пространстве страны.


С каждым годом беспилотники все чаще используются для выполнения различных задач: от инспекции дорог до доставки почты. В настоящее время в кампусе Национального университета Сингапура проходят испытания дрон-почты. Через некоторое время дронов может стать достаточно много, так что необходимо будет создать системы, предотвращающие их столкновение в воздухе.


Новый проект, разрабатываемый Наньянским технологическим университетом, подразумевает создание сети контрольных станций. Эти станции будут отслеживать беспилотники в воздухе, включая высоту полета, направление и скорость. Станции будут передавать дронам команды, исполняя которые те смогут избегать столкновений.


Разработка проекта ведется совместно с Управлением гражданской авиации Сингапура. Как ожидается, эскизный проект системы будет представлен уже до конца текущего года. В 2018 году разработчики намерены провести натурные испытания системы, а с 2021 года — начать ее постепенное внедрение.


В октябре прошлого года собственную автоматическую систему управления полетами дронов испытало NASA. В них участвовали в общей сложности 11 разнотипных беспилотников самолетного и вертолетного типов. Новая система NASA позволяет организовывать полеты дронов в едином воздушном пространстве.


В системе предполагается использование центрального сервера обработки данных и специальных пультов управления дронами. Эти пульты передают на сервер информацию о взлете и посадке беспилотника, запланированном маршруте его полета, высоте и координатах аппарата. На основе эти данных система дает разрешение на взлет другим аппаратам или предлагает пересмотреть маршрут.


Василий Сычёв

09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат N+1
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
Компании
NASA
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.01 00:21
  • 2
В Польшу прибыли 250 военнослужащих бронетанковой бригады США
  • 09.01 23:59
  • 7
Президент Египта поднял флаг на вертолетоносце "Гамаль Абдель Насер"
  • 09.01 23:44
  • 20
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
  • 09.01 23:30
  • 3
Российские силовики получат новейшее оружие для подводной стрельбы
  • 09.01 23:27
  • 3110
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.01 23:17
  • 2
Заключен контракт на поставку минометов "Алакран"
  • 09.01 23:06
  • 6
«Дедушка Терминатора» : со свалки в музей
  • 09.01 22:56
  • 3
Китай запустил новый спутник для теста телекоммуникационных технологий
  • 09.01 22:53
  • 28
Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47
  • 09.01 22:43
  • 20
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 09.01 22:36
  • 1
Шесть гидрографических катеров получит российский флот до 2019 года
  • 09.01 22:31
  • 2
Су-35 - пример для модернизации китайских "сушек"
  • 09.01 22:29
  • 1
Минобороны объявило об уходе "Адмирала Кузнецова" из Сирии
  • 09.01 22:21
  • 12
Американская и сверхтяжелая
  • 09.01 22:15
  • 1
Перебежчик из КНДР рассказал о ядерных и ракетных разработках Пхеньяна
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  