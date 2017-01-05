Томский вуз в 2017 году напечатает детали вертолетных двигателей на 3D-принтере
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки, Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Константин Лейфер/ТАСС
Заказчиком выступает АО "Климов", которое создает высокоэффективную газотурбинную установку нового образца для вертолетов
ТОМСК, 5 января. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ), которые создали первый в России 3D-принтер для печати монолитной керамики, в 2017 году на нем напечатают образцы деталей вертолетных двигателей нового поколения, сообщил ТАСС ректор вуза Эдуард Галажинский.
"Наши ученые совместно с инженерами томской компании "ИнТех-М" собрали опытно-промышленный образец первого в России 3D-принтера для печати монолитной керамики. Сейчас они работают над запуском 3D-принтеров в производство, также уже получен первый заказ на печать деталей вертолетных двигателей", - сказал собеседник аегнтства.
По его словам, в вузе реализуют полный технологический цикл: сначала ученые получают керамические порошки, затем из них изготавливают термопластичные пасты - "чернила" для принтера, а после печати изделия спекают при высокой температуре, благодаря чему они обретают нужные свойства. "Элементы, которые печатают на этом принтере, сверхпрочные, и они востребованы в аэрокосмической отрасли, химической и нефтегазовой промышленности. Например, томский НПЦ "Полюс" (предприятие Роскосмоса - прим. ТАСС) заинтересован в изготовлении корпусов микросхем для спутников из такой керамики", - рассказал ректор.
В свою очередь старший научный сотрудник ТГУ Владимир Промахов пояснил ТАСС, что заказчиком выступает АО "Климов" (Санкт-Петербург, входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации - "ОДК"), которое создает высокоэффективную газотурбинную установку нового образца для вертолетов. Этому предприятию ТГУ в середине 2017 года представит демонстрационный образец части газотурбинной установки из керамики, напечатанный на 3D-принтере.
Напечатанная на таком принтере керамика по свойствам превосходит высоколегированные стали, цветные металлы и твердые сплавы. Ранее простого способа получения качественных изделий сверхсложной формы из них не существовало, томским ученым удалось решить эту проблему с помощью аддитивных технологий (технологий послойного синтеза). Параллельно в вузе создают порошковый материал, из которого будут изготавливать детали двигателя с помощью лазерного выращивания, его также представят АО "Климов" в середине 2017 года.
"Чтобы повысить КПД газотурбинной установки, необходимо увеличить рабочую температуру в горячей зоне до 1300-1500 градусов. Ни один металл в этом диапазоне температур и в химически агрессивной среде не работает, в связи с этим конструкторы ищут новые материалы и новые способы изготовления изделий из них. Мы разрабатываем новые композиционные материалы, которые могли бы устойчиво выдерживать вибрационные нагрузки и высокие температуры в химически агрессивных средах", - пояснил Промахов.
05.01.2017
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