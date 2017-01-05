Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Томский вуз в 2017 году напечатает детали вертолетных двигателей на 3D-принтере

10.01.2017 ИТАР-ТАСС 42 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © Константин Лейфер/ТАСС

Заказчиком выступает АО "Климов", которое создает высокоэффективную газотурбинную установку нового образца для вертолетов

ТОМСК, 5 января. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ), которые создали первый в России 3D-принтер для печати монолитной керамики, в 2017 году на нем напечатают образцы деталей вертолетных двигателей нового поколения, сообщил ТАСС ректор вуза Эдуард Галажинский.

"Наши ученые совместно с инженерами томской компании "ИнТех-М" собрали опытно-промышленный образец первого в России 3D-принтера для печати монолитной керамики. Сейчас они работают над запуском 3D-принтеров в производство, также уже получен первый заказ на печать деталей вертолетных двигателей", - сказал собеседник аегнтства.

По его словам, в вузе реализуют полный технологический цикл: сначала ученые получают керамические порошки, затем из них изготавливают термопластичные пасты - "чернила" для принтера, а после печати изделия спекают при высокой температуре, благодаря чему они обретают нужные свойства. "Элементы, которые печатают на этом принтере, сверхпрочные, и они востребованы в аэрокосмической отрасли, химической и нефтегазовой промышленности. Например, томский НПЦ "Полюс" (предприятие Роскосмоса - прим. ТАСС) заинтересован в изготовлении корпусов микросхем для спутников из такой керамики", - рассказал ректор.

В свою очередь старший научный сотрудник ТГУ Владимир Промахов пояснил ТАСС, что заказчиком выступает АО "Климов" (Санкт-Петербург, входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации - "ОДК"), которое создает высокоэффективную газотурбинную установку нового образца для вертолетов. Этому предприятию ТГУ в середине 2017 года представит демонстрационный образец части газотурбинной установки из керамики, напечатанный на 3D-принтере.

Напечатанная на таком принтере керамика по свойствам превосходит высоколегированные стали, цветные металлы и твердые сплавы. Ранее простого способа получения качественных изделий сверхсложной формы из них не существовало, томским ученым удалось решить эту проблему с помощью аддитивных технологий (технологий послойного синтеза). Параллельно в вузе создают порошковый материал, из которого будут изготавливать детали двигателя с помощью лазерного выращивания, его также представят АО "Климов" в середине 2017 года.

"Чтобы повысить КПД газотурбинной установки, необходимо увеличить рабочую температуру в горячей зоне до 1300-1500 градусов. Ни один металл в этом диапазоне температур и в химически агрессивной среде не работает, в связи с этим конструкторы ищут новые материалы и новые способы изготовления изделий из них. Мы разрабатываем новые композиционные материалы, которые могли бы устойчиво выдерживать вибрационные нагрузки и высокие температуры в химически агрессивных средах", - пояснил Промахов.

05.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Климов
ОДК УК
Роскосмос

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.01 00:21
  • 2
В Польшу прибыли 250 военнослужащих бронетанковой бригады США
  • 09.01 23:59
  • 7
Президент Египта поднял флаг на вертолетоносце "Гамаль Абдель Насер"
  • 09.01 23:44
  • 20
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
  • 09.01 23:30
  • 3
Российские силовики получат новейшее оружие для подводной стрельбы
  • 09.01 23:27
  • 3110
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.01 23:17
  • 2
Заключен контракт на поставку минометов "Алакран"
  • 09.01 23:06
  • 6
«Дедушка Терминатора» : со свалки в музей
  • 09.01 22:56
  • 3
Китай запустил новый спутник для теста телекоммуникационных технологий
  • 09.01 22:53
  • 28
Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47
  • 09.01 22:43
  • 20
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 09.01 22:36
  • 1
Шесть гидрографических катеров получит российский флот до 2019 года
  • 09.01 22:31
  • 2
Су-35 - пример для модернизации китайских "сушек"
  • 09.01 22:29
  • 1
Минобороны объявило об уходе "Адмирала Кузнецова" из Сирии
  • 09.01 22:21
  • 12
Американская и сверхтяжелая
  • 09.01 22:15
  • 1
Перебежчик из КНДР рассказал о ядерных и ракетных разработках Пхеньяна
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  