Пакистан впервые запустил с подводной лодки крылатую ракету, способную нести ядерный заряд
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Неатомная подводная лодка S 139 Hamza проекта Agosta 90B ВМС Пакистана
Источник: Dawn
Исламабад рассматривает это знаковое событие как шаг в сторону укрепления политики эффективного минимального сдерживания
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пакистан произвел с подводной лодки первый запуск крылатой ракеты, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters.
"Пакистан рассматривает это знаковое событие как шаг в сторону укрепления политики эффективного минимального сдерживания", - цитирует агентство заявление пакистанских военных.
По данным Reuters, запуск крылатой ракеты, дальность полета которой составляет 450 км, был произведен из неустановленной позиции в Индийском океане.
В свою очередь пресс-секретарь Министерства обороны Индии не прокомментировал агентству тестовый запуск Пакистана.
У Индии и Пакистана сохраняются напряженные отношения с тех пор, как они получили независимость от Великобритании в 1947 году. Оба государства разрабатывают ракеты различных диапазонов с тех пор, как провели ядерные испытания в мае 1998 года.
09.01.2017
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