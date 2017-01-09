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Пакистан впервые запустил с подводной лодки крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

10.01.2017 ИТАР-ТАСС 36 0
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ПЛ S 139 Hamza
Неатомная подводная лодка S 139 Hamza проекта Agosta 90B ВМС Пакистана
Источник: Dawn

Исламабад рассматривает это знаковое событие как шаг в сторону укрепления политики эффективного минимального сдерживания

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пакистан произвел с подводной лодки первый запуск крылатой ракеты, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters.

"Пакистан рассматривает это знаковое событие как шаг в сторону укрепления политики эффективного минимального сдерживания", - цитирует агентство заявление пакистанских военных.

По данным Reuters, запуск крылатой ракеты, дальность полета которой составляет 450 км, был произведен из неустановленной позиции в Индийском океане.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства обороны Индии не прокомментировал агентству тестовый запуск Пакистана.

У Индии и Пакистана сохраняются напряженные отношения с тех пор, как они получили независимость от Великобритании в 1947 году. Оба государства разрабатывают ракеты различных диапазонов с тех пор, как провели ядерные испытания в мае 1998 года.

09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Великобритания
Индия
Пакистан
Проекты
Ядерный щит

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