Пакистан впервые запустил с подводной лодки крылатую ракету, способную нести ядерный заряд



Неатомная подводная лодка S 139 Hamza проекта Agosta 90B ВМС Пакистана

Источник: Dawn Неатомная подводная лодка S 139 Hamza проекта Agosta 90B ВМС ПакистанаИсточник: Dawn

Исламабад рассматривает это знаковое событие как шаг в сторону укрепления политики эффективного минимального сдерживания

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пакистан произвел с подводной лодки первый запуск крылатой ракеты, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters.

"Пакистан рассматривает это знаковое событие как шаг в сторону укрепления политики эффективного минимального сдерживания", - цитирует агентство заявление пакистанских военных.

По данным Reuters, запуск крылатой ракеты, дальность полета которой составляет 450 км, был произведен из неустановленной позиции в Индийском океане.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства обороны Индии не прокомментировал агентству тестовый запуск Пакистана.

У Индии и Пакистана сохраняются напряженные отношения с тех пор, как они получили независимость от Великобритании в 1947 году. Оба государства разрабатывают ракеты различных диапазонов с тех пор, как провели ядерные испытания в мае 1998 года.