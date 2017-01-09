"Карл-Густав" продолжает находить новых клиентов



Военнослужащий 4-й бригады 101-й воздушно-штурмовой дивизии армии США с РПГ М3 MAAWS (Saab Carl Gustaf M3). Форт-Кэмпбелл, 20.02.2013

Источник: Justin A. Moeller / армия США Военнослужащий 4-й бригады 101-й воздушно-штурмовой дивизии армии США с РПГ М3 MAAWS (Saab Carl Gustaf M3). Форт-Кэмпбелл, 20.02.2013Источник: Justin A. Moeller / армия США

Шведская компания Saab получила контракт на поставку очередной партии носимого многоцелевого оружия Carl-Gustaf М3 (man-portable weapon system).

Сумма контракта 334 млн шведских крон, поставки запланированы в течение этого года. Компания отмечает, что РПГ "Карл-Густав" имеет внушительный послужной список, давно доказал свою эффективность и имеется в арсенале армий 40 стран мира. Оружие способно уничтожать как бронетехнику, так и здания, и укрывшуюся в помещениях живую силу противника.

Название страны-получателя не раскрывается. Новейшая версия М4 имеет массу, сниженную с 10 кг до 7.