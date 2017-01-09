"Карл-Густав" продолжает находить новых клиентов
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Военнослужащий 4-й бригады 101-й воздушно-штурмовой дивизии армии США с РПГ М3 MAAWS (Saab Carl Gustaf M3). Форт-Кэмпбелл, 20.02.2013
Источник: Justin A. Moeller / армия США
Шведская компания Saab получила контракт на поставку очередной партии носимого многоцелевого оружия Carl-Gustaf М3 (man-portable weapon system).
Сумма контракта 334 млн шведских крон, поставки запланированы в течение этого года. Компания отмечает, что РПГ "Карл-Густав" имеет внушительный послужной список, давно доказал свою эффективность и имеется в арсенале армий 40 стран мира. Оружие способно уничтожать как бронетехнику, так и здания, и укрывшуюся в помещениях живую силу противника.
Название страны-получателя не раскрывается. Новейшая версия М4 имеет массу, сниженную с 10 кг до 7.
09.01.2017
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