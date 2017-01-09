Российское предприятие поставило Вьетнаму станции контроля ракетных испытаний
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Однопунктовая система для внешнетраекторных измерений ММКОС «Сажень-ТА»
Источник: npk-spp.ru
Российские специалисты также обучили вьетнамских коллег работе с оборудованием и приняли участие в пусках объектов наблюдения на полигоне эксплуатации
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Четыре мобильные станции "Сажень-ТА", предназначенные для визуальных измерений при испытаниях ракетного вооружения, поставлены и развернуты во Вьетнаме российским предприятием НПК "Системы прецизионного приборостроения".
"Проведены монтажно-наладочные работы и введены в эксплуатацию четыре комплекта видеотеодолитных поста 14Ш27 (мобильная оптико-электронная система "Сажень-ТА" - прим. ТАСС)", - говорится на сайте предприятия.
Российские специалисты также обучили вьетнамских коллег работе с оборудованием и приняли участие в пусках объектов наблюдения на полигоне эксплуатации.
Мобильные системы для внешнетраекторных измерений "Сажень-ТА" обеспечивают измерение дальности и угловых координат целей в видимом и инфракрасном диапазонах. Кроме того, они предназначены для регистрации фаз полета целей.
09.01.2017
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