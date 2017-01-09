Российское предприятие поставило Вьетнаму станции контроля ракетных испытаний



Однопунктовая система для внешнетраекторных измерений ММКОС «Сажень-ТА»

Источник: npk-spp.ru Однопунктовая система для внешнетраекторных измерений ММКОС «Сажень-ТА»Источник: npk-spp.ru

Российские специалисты также обучили вьетнамских коллег работе с оборудованием и приняли участие в пусках объектов наблюдения на полигоне эксплуатации

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Четыре мобильные станции "Сажень-ТА", предназначенные для визуальных измерений при испытаниях ракетного вооружения, поставлены и развернуты во Вьетнаме российским предприятием НПК "Системы прецизионного приборостроения".

"Проведены монтажно-наладочные работы и введены в эксплуатацию четыре комплекта видеотеодолитных поста 14Ш27 (мобильная оптико-электронная система "Сажень-ТА" - прим. ТАСС)", - говорится на сайте предприятия.

Российские специалисты также обучили вьетнамских коллег работе с оборудованием и приняли участие в пусках объектов наблюдения на полигоне эксплуатации.

Мобильные системы для внешнетраекторных измерений "Сажень-ТА" обеспечивают измерение дальности и угловых координат целей в видимом и инфракрасном диапазонах. Кроме того, они предназначены для регистрации фаз полета целей.