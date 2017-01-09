Новый Ил-112В взлетит вместо украинского Ан-140



Модель военно-транспорного самолета Ил-112В первоначального облика

Источник: zhukvesti.info Модель военно-транспорного самолета Ил-112В первоначального обликаИсточник: zhukvesti.info

В 2017 году впервые взлетит легкий военно-транспортный самолет Ил-112В

В наступившем году российские военные рассчитывают впервые поднять в воздух новый легкий военно-транспортный Ил-112В. Основной проблемой самолета, с особенностями истории и конструкции которого разбиралась "Газета.Ru", остается силовая установка.

В 2017 году Минобороны планирует испытать Ил-112В уже летом. Об этом еще в декабре в интервью "Газете.Ru" рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов.

"Сейчас полным ходом идут работы над легким транспортным самолетом Ил-112В, первый полет которого ожидается в середине следующего года", - рассказал Борисов.

Более того, по его словам, после испытаний военные готовы сразу заключить с промышленностью длительный контракт практически на все необходимые армии машины в рамках следующей государственной программы вооружений (на 2018-2025 годы).

Ранее Борисов уже заявлял, что планируемый контракт на серийное производство включает в себя 48 Ил-112.

Планы подтвердил и курирующий оборонную промышленность вице-премьер Дмитрий Рогозин. В конце декабря он уточнил, что уже "приняты все решения для того, чтобы этот самолет, необходимый для вооруженных сил, также обладал значительными преимуществами, основанными на российских решениях" (цитата по ТАСС).

"И двигатели на нем будут установлены именно российские, ТВ7-117СТ", - подчеркнул чиновник.

Изготовление первого летного образца Ил-112В, разработанного авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина, сейчас идет на воронежском авиазаводе. В январе 2017 года планируется завершить сборку самолета и начать наземные испытания.

В конце ноября, согласно сообщению на сайте ОАО "Ил", уже была выполнена стыковка агрегатов фюзеляжа первого опытного экземпляра и сразу же началась работа над корпусом для второго. До конца года на заводе должны были закончить стыковку фюзеляжа с крылом, пообещал заместитель генерального директора - технический директор ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" Александр Анохин.

Сейчас ВКС России эксплуатируют около сотни советских легких военно-транспортных самолетов - Ан-26 и его модификаций.

Всего с 1969 по 1986 год было выпущено больше 1100 таких самолетов. Из них во всем мире по-прежнему находятся в эксплуатации еще более 600 бортов, однако они уже практически исчерпали свой ресурс. Именно на замену им и создают Ил-112В.

Новая машина должна быть способна перевозить широкую номенклатуру грузов, включая различные виды вооружений, военной техники, а также личный состав, обладать возможностями автоматического захода на посадку на аэродромы, оборудованные по стандартам второй категории Международной организации гражданской авиации (ICAO), и ручного захода на посадку для слабо оборудованных и не оборудованных радиотехникой аэродромов.

Длина самолета составит 24,15 м, размах крыла - 27,6 м, высота - 8,89 м, диаметр фюзеляжа - 3,29 м. В качестве силовой установки будут использоваться два двигателя ТВ7-117СТ с максимальной мощностью 3500 л.с., оснащенные воздушными винтами АВ-112.

Максимальная взлетная масса самолета - 21 т, максимальная полезная нагрузка - 5 т, максимальная высота полета - 7600 м, а дальность полета с полезной нагрузкой 3,5 т - 2400 км. Ил-112В будет развивать крейсерскую скорость 450-500 км/ч.

Проектирование этого самолета началось еще в первой половине 1990-х годов. В апреле 2004 года проект самолета Ил-112В победил в конкурсе Минобороны на разработку легкого военно-транспортного самолета, обойдя проекты МиГ-110, М-60ЛВТС (ОКБ имени Мясищева) и Ту-136Т. Тогда производитель рассчитывал, что первый Ил-112В поднимется в воздух уже в 2006 году, а в 2007 году будет выпущена установочная партия. Однако затем финансирование проекта резко сократилось, а сроки были существенно перенесены.

В августе 2010 года Минобороны полностью приостановило финансирование проекта, а позже и вовсе отказалось от идеи военно-транспортной версии Ил-112 и заявило о намерении приобрести на Украине семь самолетов Ан-140 грузовой модификации.

Сотрудничество с украинским ОПК в одночасье стало неактуальным после "крымской весны".

Уже в конце 2014 года представители авиационного комплекса имени Ильюшина сообщили о заключении контракта с Минобороны на разработку Ил-112В.

В кооперации по выпуску самолета Ил-112В участвуют более 50 предприятий. Все они исключительно российские. Основные соисполнители воронежского авиастроительного завода - ульяновский "Авиастар-СП" и казанский "КАПО-Композит". В Казани изготавливают тормозные щитки, интерцепторы, обтекатели рельсов закрылков, панели хвостовой части крыла, панели элеронов, триммеров рулей высоты и рулей направления. В Ульяновске - панели фюзеляжа, люки и двери.

С января 2016 года на заводе АО "Авиастар-СП" приступили к конструкторско-технологической проработке и подготовке производства с изготовлением первых деталей.

До середины лета планируется завершить наземные испытания и поднять опытную машину в воздух, сразу после чего начнется первый этап государственных совместных испытаний. Старт серийного производства запланирован на 2019 год.

На воронежском авиазаводе готовятся выйти на производство двенадцати самолетов в год.

"Разработки ильюшинского КБ более технологичны, если сравнивать их с антоновскими самолетами, на которых на стыковку агрегатов уходило до трех недель, - цитирует официальный сайт АК им. Ильюшина начальника цеха предварительной сборки Николая Макеева. - Тут мы справились за четыре-пять дней. Большую роль в этом сыграло и качество проектирования, и применение в нем электронных моделей".

Не менее важный кооператор проекта Ил-112В - петербургская компания "Климов". Она разрабатывает для самолета двигатель ТВ7-117СТ. Линейка двигателей ТВ7-117 изначально создавалась и для самолетов, и для вертолетов. Под техзадание на Ил-112В делается новая самолетная версия с использованием наработок, полученных при создании вертолетного варианта двигателя.

В середине сентября 2016 года Объединенная двигателестроительная корпорация сообщила, что до конца 2019 года создаст 16 турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ и 50 двигателей ТВ7-117В - для многоцелевых вертолетов Ми-38. Первые два двигателя для воронежского завода должны быть переданы в феврале 2017 года.

В конце 2016 года вице-премьер Рогозин отметил, что работа над двигателем для Ил-112В открывает перспективу для выхода на ближнемагистральный турбовинтовой самолет Ил-114-300, который также будет летать на двигателях ТВ7-117СТ.

Однако собеседники "Газеты.Ru" в авиационной отрасли уверяют, что именно в двигателях заключается основная проблема с созданием самолета Ил-112В.

Компания "Климов" доводкой этого двигателя занимается с 2002 года, но довести силовую установку до нужных характеристик на предприятии пока так и не смогли, уверяет источник.

По словам собеседника, не удается выйти на требуемый ресурс двигателя, который по-прежнему остается малоресурсным. И это может превратиться в вечную головную боль для "рабочей лошадки" военно-транспортной авиации, каковым предполагается сделать Ил-112В.

Такой самолет должен летать каждый день, летать много и часто, и предлагать подобную машину генеральному заказчику с малоресурсным и ненадежным двигателем означает обречь весь проект на неудачу, считают специалисты.

Похожие проблемы у компании "Климов" и с импортозамещением вертолетных двигателей. Украинское предприятие АО "Мотор Сич" в Запорожье уже выпускает для вертолетов новый двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Его ресурс составляет 6000 часов, а у аналогичного климовского ВК-2500 - только 2000. Украинский двигатель может подниматься на 9000 м, а потолок ВК-2500 - 5000 м. Мощность ТВ3-117ВМА-СБМ1В на 10% выше, и она поддерживается при температуре до плюс 45 градусов.

Что касается мирового рынка легких военно-транспортных самолетов, то Ил-112В также вряд ли будет на нем востребован. Эта ниша сейчас практически полностью закрыта испанскими самолетами САSA C-295 и итальяно-американскими C-27J Spartan. Никакими особыми преимуществами по сравнению с этими двумя машинами отечественный Ил-112В обладать не будет, однако отечественный самолет на замену Ан-26 все равно армии очень нужен, сходятся во мнении собеседники "Газеты.Ru".

Михаил Ходаренок