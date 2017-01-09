Новый, легкий, фронтовой



Истребитель МиГ-35

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Истребитель МиГ-35Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

В 2017 году начнутся летные испытания новейшего истребителя МиГ-35

В январе 2017 года начнутся испытания в воздухе новейшего российского истребителя МиГ-35. Этот самолет станет самым современным легким фронтовым истребителем в России. В правительстве рассчитывают и на его экспортный потенциал, однако собеседники "Газеты.Ru" в отрасли говорят, что для своего класса машина получилась слишком дорогой, сопоставимой по цене с тяжелыми Су-30СМ и Су-35С.

Летные испытания новейшего российского легкого фронтового истребителя МиГ-35 начнутся в январе 2017 года, сообщил в конце декабря вице-премьер Дмитрий Рогозин. Этот перспективный российский многофункциональный истребитель поколения "4++" - самый совершенный на сегодня самолет семейства "МиГ".

"Это очень выгодное дело, даже с экономической точки зрения, не говоря уже про безопасность страны, потому что именно в сегменте легких истребителей существует такой наиболее обширный экспортный потенциал, поэтому не скрываем, что собираемся и побороться с нашими конкурентами в этой части рынка", - заверил Рогозин.

Еще в октябре 2016 года на совещании по развитию российской авиации вице-премьер объявил о завершении работ по созданию МиГ-35. "Скоро эта машина будет предъявлена для государственных испытаний", - сказал Рогозин.

Тогда же он отметил, что российские Воздушно-космические силы накопили большой опыт применения боевой авиации в Сирии, и попросил учесть его "при финальных работах, при завершении опытно-конструкторской работы по МиГ-35".

"Чтобы потом нам ее не дорабатывать в процессе испытаний и эксплуатации, а именно сейчас учесть все", - пояснил Рогозин.

Два опытных ("предсерийных") образца МиГ-35 были построены на Производственном комплексе №1 АО "РСК "МиГ" в подмосковных Луховицах по контракту на проведение соответствующих опытно-конструкторских работ с ВКС России. Один из них успел подняться в воздух 24 ноября 2016 года.

"Это очень интересный самолет. Например, прицельная система для работы по земле смонтирована в виде подвесного контейнера, и в ней нашли применение продвинутые космические технологии", - рассказал "Газете.Ru" собеседник в авиационной отрасли.

По его словам, основная проблема самолета - слишком позднее появление на свет.

Кроме того, добавил специалист, машина получилась не очень привлекательной по критерию "эффективность - стоимость". И будет ли она конкурентоспособна - отдельный большой вопрос.

При этом МиГ-35 - во многом экспортно ориентированный проект. Он уже участвовал в индийском тендере MMRCA, но выбыл оттуда в 2011 году из-за несоответствия некоторых характеристик ранее заявленным. Например, радар в ходе испытаний не смог обнаружить цель на дистанции, заявленной в тендере, а двигатели РД-33МК не показали необходимую для выполнения задания тягу. Россия тогда потерпела весьма чувствительное поражение в области экспорта вооружений и военной техники. Цена вопроса - поставка в Индию 126 боевых машин на общую сумму свыше $10 млрд.

До конца неясен пока и исход египетского контракта на поставку МиГ-35. С деньгами у Каира сейчас трудности. Ранее подобные контракты Египту помогала оплачивать Саудовская Аравия, но будет ли она платить в будущем, большой вопрос. А без этого контракта перспективы МиГ-35 на зарубежных рынках достаточно туманны.

Внешне МиГ-35 похож на МиГ-29. Ранее он и был известен как МиГ-29ОВТ.

Аббревиатура ОВТ обозначает отклоняемый вектор тяги. Двигатель с такой функцией дает возможность истребителю резко менять направление движения в воздухе, давая важное преимущество в ближнем бою. Кроме того, самолет может нести оружие на девяти внешних узлах подвески, что увеличило взлетный вес боевой машины на треть по сравнению с предшественником.

Помимо двигателей "МиГ" получил множество других новых решений, что на самом деле позволило говорить о создании качественно нового самолета.

Важное отличие МиГ-35 от МиГ-29 - это наличие РЛС "Жук-А" с активной фазированной антенной решеткой, которая обеспечивает сопровождение 30 воздушных целей, одновременную атаку до шести воздушных и наземных целей на дальностях до 130 км, а также новые системы управления двигателями и пониженная радиолокационная заметность.

МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям, из-за пределов зоны ПВО противника. Кабина летчиков оснащена современными дисплеями и системой индикации на лобовом стекле, а также полностью адаптирована для работы ночью.

Нормальная взлетная масса боевой машины составляет 17 500 кг, максимальная - 23 500 кг, боевая нагрузка - 6500 кг. Продолжительность полета - 2,2 часа.

Перехватчик МиГ-35 начал создаваться в 2000-х годах. Первая выкатка истребителя состоялась в январе 2007 года. А к 2010 году в строй поступили три прототипа, которые участвовали в различных авиавыставках и проходили испытания.

Еще в 2011 году появилась информация, что развертывание производства новейшего легкого истребителя МиГ-35 оказалось под вопросом из-за высокой стоимости (цена одной машины приближалась к миллиарду рублей). Руководство ВВС тогда склонилось к более дешевому варианту - модернизации существующего парка Миг-29.

Помимо всего прочего, когда в начале 2000-х годов встал вопрос о замене устаревающих МиГ-29 на перспективные МиГ-35, ОКБ Сухого, которое специализировалось на тяжелых истребителях, стало активно продвигать идею о том, что их новый самолет во всех отношениях будет предпочтительнее легкого фронтового истребителя.

Обычно доля легких истребителей во фронтовой авиации составляет примерно две трети от общего количества самолетов. Такая формула была выведена с учетом в том числе экономических критериев. Производство и эксплуатация легких истребителей существенно дешевле. И их боевые потери значительно легче восполнять.

В ВКС России сложилась прямо противоположная картина: легкие фронтовые истребители МиГ-29 различных модификаций составляют всего одну треть общего парка самолетов, а доминируют тяжелые самолеты семейства "Су".

Слабыми сторонами МиГ-35 стали его высокая цена и особенно высокая стоимость эксплуатации, которые сводят к нулю многие другие преимущества этой машины. Кроме того, боевые возможности самолета существенно уступают по тактико-техническими характеристикам Су-30СМ и Су-35С. Именно по этим причинам до самого последнего времени ВКС не спешили заказывать новый самолет. Дополнительно усложнит судьбу МиГ-35 его малая серийность.

Наконец, потенциальный покупатель может переплатить сравнительно немного и приобрести тяжелый истребитель типа Су-30СМ (или Су-35С). Такие примеры уже известны.

Казахстан закупил четыре истребителя Су-30СМ, хотя наряду с этим рассматривалась закупка и легких фронтовых машин "МиГ".

Это были первые поставки таких самолетов за рубеж, раньше Су-30СМ состояли на вооружении только российских ВВС. Всего в Казахстан до 2020 года может быть поставлено до 36 самолетов Су-30МС. Казахстанские пилоты и техники уже прошли курс обучения эксплуатации таких машин на иркутском авиазаводе.

Кроме того, собеседник "Газеты.Ru" в авиаотрасли заверил, что в государственных испытаниях будет участвовать образец МиГ-35 с более старыми РЛС щелевого типа, что лишает самолет многих задуманных преимуществ и серьезно подрывает перспективы его экспорта на актуальные рынки.

С другой стороны, реального современного и высокотехнологичного легкого фронтового истребителя для ведения сетецентрических боевых действий в нашей стране пока нет, объясняет заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. "И строить всю политику в сфере истребительной авиации только на основе машин тяжелого класса было бы неправильным, - говорит эксперт. - Кроме того, многим нашим союзникам и потенциальным покупателям объективно, в силу небольших размеров национальной территории, не нужны тяжелые и дорогие в эксплуатации истребители, а требуются именно легкие фронтовые машины со сравнительно небольшой дальностью полета".

Михаил Ходаренок