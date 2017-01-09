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Египетский спутник российского производства Egyptsat-A запустят в 2019 году

10.01.2017 ИТАР-ТАСС 32 0
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Источник: © Евгений Курсков/ТАСС

Новый спутник должен заменить EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Запуск египетского космического аппарата EgyptSat-A, который создаст российская ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" взамен вышедшего из строя спутника EgyptSat-2, планируется на 2019 год. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор корпорации Владимир Солнцев.

"Мы уже приступили к производству космического аппарата. Его запуск планируется в 2019 году", - сказал он.

EgyptSat-A должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. В мае 2016 года РКК "Энергия" сообщила, что приступила к созданию EgyptSat-A за счет страхового покрытия по потерянному спутнику. Эквивалентная стоимость новых работ составляет примерно $100 млн.

Спутник получит усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и усовершенствованные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в EgyptSat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2. В частности, на спутнике будут установлены отечественные передатчики X-диапазона, прошедшие апробацию на МКС.

EgyptSat-2 был запущен 16 апреля 2014 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У". Его предшественник - EgyptSat-1 - был изготовлен украинским предприятием КБ "Южное". Его запуск состоялся 17 апреля 2007 года с помощью ракеты-носителя "Днепр" - также с космодрома Байконур. В июле 2010 года управление спутником было потеряно.

09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Египет
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Днепр
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КБ "Южное"
Энергия РКК
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Байконур
МКС

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