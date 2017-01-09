Пхеньян предупредил, что уже готов к пуску МБР
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Глобальная безопасность
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Вождь КНДР товарищ Ким Чен Ын на борту дизель-электрической подводной лодки с бортовым номером "748" проекта 633 (033) ВМС КНДР. Июнь 2014 года
Источник: ЦТАК
Гонконг. 9 января. ИНТЕРФАКС - Северная Корея готова в любое время и из любого места осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), заявил представитель МИД КНДР.
"МБР будет пущена в любое время и из любого места, определенного верховным командованием", - говорится в заявлении, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
"Вина в том, что КНДР вынуждена развивать ракетную программу, полностью лежит на США, которые десятилетиями продолжают проводить устаревшую политику враждебности в отношении нашей страны, посягая на ее суверенитет и жизненные права", - подчеркнул представитель МИД Северной Кореи.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что страна готова к испытательному пуску МБР.
Глава Пентагона Эштон Картер накануне заявил, что США собьют любую северокорейскую ракету в случае, если она будет нести угрозу безопасности Соединенных Штатов и их союзников.
Пхеньян продолжает разработку своих ядерной и ракетной программ, несмотря на санкции СБ ООН. Соответствующая резолюция Совбеза запрещает Северной Корее осуществлять пуски ракет с использованием баллистических технологий.
09.01.2017
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