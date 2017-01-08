Модернизированный бронетранспортер Patria XA-220



Бронетранспортер Patria AMV (Armoured Modular Vehicle). Источник: www.military-today.com Бронетранспортер Patria AMV (Armoured Modular Vehicle). Источник: www.military-today.com

В декабрьском номере за 2016 год корпоративного журнала финской группы Patria были обнародованы подробности предлагаемого Patria проекта модернизации своих колесных бронетранспортеров серии ХА-180 с колесной формулой 6х6. Вариант модернизации, о котором впервые было сообщено в мае 2016 года, получил обозначение ХА-220, и предлагается все эксплуатантам БТР серии ХА-180.

Модернизированный бронетранспортер Patria ХА-220 Источник: Patria

Согласно информации Patria, основой модернизации БТР по варианту ХА-220 является замена используемого на машинах серии ХА-180 дизельного двигателя Valmet 611/612 мощностью 236-271 л.с. на двигатель серии Cummins ISLe в 8,9 литров и мощностью до 400 л.с. Также модернизируется подвеска с установкой регулируемых амортизаторов, электрическая система, рулевое управление, светотехника, устанавливаются камеры обзора и новый генератор.

Осуществляется усиление противоминой защиты машины, в том числе с установкой противоударных кресел от БТР Patria AMV.

Пока что сведения о заказах на модернизацию БТР серии ХА-180 по варианту ХА-220 отсутствуют.

Напомним, что БТР серии ХА-180 (Pasi) с колесной формулой 6х6 был изначально разработан для финской армии финской компанией Sisu Auto и серийно производился на предприятии в Хяменлинна с 1984 года. С 1999 года велся выпуск более тяжелых БТР серии ХА-200. Всего по 2004 год было изготовлено до 1200 машин серии ХА, экспортировавшихся также в Швецию, Норвегию, Нидерланды и Ирландию (а в последнее десятилетие из наличия финской и голландской армий приобретенных также Эстонией).

В 1997 году при формировании государственной группы Patria ей от компании Sisu Auto был передан завод по производству БТР в Хяменлинна, вместе со всеми правами на машины серии ХА.