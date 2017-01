Старт Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT запланирован на 9 января

Старт тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Запуск спутников Iridium NEXT на ракете Falcon 9 компании SpaceX может состояться в понедельник, 9 января, сообщил заказчик запуска компания Iridium Communications.

"Мы планируем запуск в понедельник, 9 января, в 10:22 по времени Тихоокеанского побережья США (21:22 мск)", - сообщила компания в своем Twitter. Ранее компания SpaceX сообщала, что вернется к полетам в начале января, предварительно называлась дата 8 января.

Iridium is excited to share we're planned to launch on Monday, Jan 9 at 10:22am PST weather permitting. https://t.co/wiHgvdD6lk #IridiumNEXT

- Iridium Corporate (@IridiumComm) 6 января 2017 г.

Как сообщает портал Spaceflight Now, в пятницу Федеральное управление гражданской авиации США утвердило результаты расследования сентябрьской нештатной ситуации со взрывом Falcon 9.

В четверг SpaceX успешно провела предстартовое огневое испытание, все показатели ракеты в норме и она готова к запуску. В отличие от огневого испытания в сентябре, на этот раз оно проходило без полезной нагрузки.

Ранее сообщалось, что Falcon 9 осуществит запуск десяти космических аппаратов нового поколения Iridium NEXT, принадлежащих компании Iridium Communications.

В состав группы спутников Iridium NEXT, которая сменит спутники предыдущего поколения, войдут 80 космических аппаратов, по меньшей мере 70 из них планирует запустить компания SpaceX - по десять на семь стартов. Аппараты Iridium действуют на низкой околоземной орбите и обеспечивают 100% покрытия поверхности Земли для передачи спутниковых телефонных сигналов.

Ракета Falcon 9 взорвалась 1 сентября на стартовой площадке на мысе Канаверал при подготовке к предстартовому огневому испытанию. Инцидент произошел во время заправки топлива, приблизительно за восемь минут до запуска девяти двигателей ракеты. В результате взрыва была потеряна ракета и израильский коммуникационный спутник AMOS-6.