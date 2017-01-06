Белый дом: при оценке кибератак с военной точки зрения важна их мотивация
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Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест не берется самостоятельно судить, является ли кибератака актом войны
ВАШИНГТОН, 6 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест не берется самостоятельно судить, является ли кибератака актом войны, но согласен с тем, что в данном контексте мотивация играет важную роль. Он подтвердил это в пятницу, отвечая на вопросы на эту тему на регулярном брифинге для журналистов.
"Мне бы хотелось, чтобы вы поговорили с кем-нибудь более опытным в данной политической области, прежде чем я возьмусь рассматривать гипотетический вопрос о том, какого рода зловредная киберактивность реально представляла бы собой акт войны", - сказал представитель действующего президента США.
Данный вопрос ранее уже поднимался на брифингах, но пресс-секретарь сказал, что не успел проконсультироваться на эту тему со специалистами. Тем не менее он сразу заговорил о хакерских атаках, приписываемых Вашингтоном Москве. "Наш президент считает, что это был очень серьезный инцидент", - указал Эрнест.
По словам журналистов, утром председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер при обсуждении этой же темы сделал упор на вопросе о мотивации, поскольку сбор информации сам по себе актом войны быть не может. Эрнест "без раздумий" назвал предполагаемую позицию законодателя "разумной". "Мотивация злоумышленника не является несущественной, - сказал он. - И я знаю, что наше разведсообщество приложило много усилий, чтобы разобраться не только в том, что и как Россия делала, но и попытаться понять, какими могли быть ее мотивы и цели".
"Мы знаем, что по меньшей мере одна из их целей заключалась в том, чтобы посеять сомнения в надежности нашей системы демократии и в способности правительства США проводить выборы", - утверждал представитель Белого дома.
Россия много раз на самом высоком уровне отвергала инсинуации насчет приписываемого ей вмешательства в политические процессы в США. Крайне скептически относится к этим утверждениям и избранный президент США Дональд Трамп, чьи подходы в основном и были предметом обсуждения на брифинге.
06.01.2017
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