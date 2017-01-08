Премьер Швеции назвал восемь основных угроз для безопасности страны
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Многоцелевые вертолеты Sikorsky UH-60M Black Hawk (Hkp 16A) вооруженных сил Швеции. Швеция стала первым заказчиком вертолетов UH-60M в Европе, получив 15 единиц по линии FMS в 2012-2013 годах. Мальме, 03.06.2012
Источник: Fred Willemsen / www.airliners.net
СТОКГОЛЬМ, 8 янв - РИА Новости, Людмила Божко. Восемь основных угроз для безопасности страны, среди которых военная и киберугроза, сформулировал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.
Такой анализ премьер привел в связи с открывающейся в воскресенье на севере Швеции ежегодной конференции "Народ и оборона", собирающей политиков, ученых, представителей вооруженных сил страны, военно-промышленного сектора, а также шведских общественных организаций. Анализ угроз и стратегию правительства в работе по защите населения шведский премьер изложил в своей статье, опубликованной в газете Dagens nyheter.
На первое место Лёвен поставил военную угрозу. Вместе с тем он считает, что отдельное вооруженное нападение на Швецию маловероятно.
"Но кризисы и инциденты, включающие военную силу, никогда не могут быть исключены. Неприсоединение к военно-политическим альянсам служит нам хорошо и содействует стабильности и безопасности в Северной Европе", - написал Лёвен.
Он считает, что ситуация в области безопасности в регионе особенно ухудшилась "после незаконного присоединения к России Крыма".
Среди других признаков ухудшения ситуации в области региональной безопасности последних лет шведский премьер назвал "сообщения об иностранной подводной деятельности в шведских территориальных водах" и то, что "мы стали свидетелями сильного роста военной активности вокруг Балтийского моря". Сложившаяся международная ситуация в области безопасности стала, по его словам, одним из поводов для углубления международного сотрудничества Швеции в военной сфере и сфере безопасности, а также для укрепления национальной обороны.
На втором месте в стратегии правительства обозначена угроза информационной безопасности и киберугрозы.
"Недавно американские власти сообщили об имеющихся у них свидетельствах того, что прошедшие президентские выборы недопустимо подверглись воздействию, осуществляемому из России. Швеция тоже может стать объектом таких попыток воздействия", - написал Лёвен.
Далее в списке правительства названа угроза терроризма и насильственного экстремизма. Шведская стратегия против этой угрозы строится на принципах предупреждения, усложнения и предотвращения террористической деятельности, и эта работа требует определенных финансовых средств, написал Лёвен.
Среди других угроз обществу шведский политик назвал организованную преступность с ее нелегальным оружием, угрозу энергообеспечению, транспортному сектору и инфраструктуре, здоровью населения не только из-за инфекционных заболеваний и растущей устойчивости организма человека к антибиотикам, но из-за других видов биологических и химических угроз. Климатические изменения заключили список угроз, названных шведским премьером.
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.
Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.
08.01.2017
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