Американская и сверхтяжелая



Ракета-носитель Falcon Heavy (в представлении художника)

Источник: SpaceX Ракета-носитель Falcon Heavy (в представлении художника)Источник: SpaceX

В 2017 году SpaceX запустит мощнейшую в мире ракету-носитель

Новый 2017 год обещает стать для американской SpaceX одним из самых важных в ее истории. Компании предстоит запустить сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Именно на носителях такого класса американцы успешно летали на Луну. Но дело не только в этом. "Лента.ру" рассказывает о планах SpaceX на ближайшие двенадцать месяцев.

Минувший год был для SpaceX неоднозначным. С одной стороны, в апреле первой ступени средней ракеты Falcon 9 удалось успешно сесть на морскую платформу, с другой — через пять месяцев, в сентябре, на стартовой площадке, на мысе Канаверал, произошел взрыв носителя этого же типа. Причина аварии установлена: трещина в системе подачи гелия в резервуар с жидким кислородом на второй ступени.

Успешная посадка — безусловно, достижение. Глава SpaceX, предприниматель Илон Маск не раз говорил о необходимости удешевления стоимости пусков ракет. Многоразовое использование первой ступени Falcon 9 примерно на 30 процентов снизит стоимость вывода полезной нагрузки на околоземную орбиту. С другой стороны, обкатка технологии потребует еще несколько лет, а компании гораздо важнее убедить своих клиентов в надежности, а не инновационности ракеты.

Взрыв на стартовой площадке в сентябре привел к потере полезного груза — установленного в головной части ракеты израильского телекоммуникационного спутника Amos-6. Эксперты НАСА предупреждали SpaceX о рисках, связанных с заправкой ракеты топливом непосредственно перед стартом. С другой стороны, бывший глава агентства Шон О'Кифи отметил, что случившееся вполне "естественно на этапе разработки технологии". Отметим, что первая ракета семейства Falcon была запущена менее десяти лет назад. Наступивший 2017 год, вероятно, изменит ситуацию к лучшему.

Возобновление пусков Falcon 9

После сентябрьской аварии SpaceX приостановила старты. Расследование причин взрыва завершилось в декабре 2016 года. Очередной старт запланирован на январь 2017 года. Носитель должен вывести на околоземную орбиту коммерческий груз — спутники Iridium-1. Десять аппаратов, которые Iridium и SpaceX отправят в космос, призваны положить начало модернизации орбитальной группировки одного из крупнейших мировых операторов, насчитывающей сегодня 72 спутника.

За полное обновление группировки оператора SpaceX получит 492 миллиона долларов. Следующий запуск аппаратов Iridium — через три месяца, затем пуски предполагается осуществлять с шагом в два месяца. Взрыв на стартовой площадке отложил развертывание модернизированной группировки Iridium. Теперь, если не возникнет каких-либо непредвиденных обстоятельств, модернизация завершится в 2018 году, а не к концу 2017-го, как планировалось. Тем не менее претензий к SpaceX у Iridium нет.

Первый после аварии старт будет совершен не с мыса Канаверал, а с космодрома военно-воздушной базы Ванденберг, расположенной в округе Санта-Барбара в Калифорнии. Не исключено, что в январе SpaceX запустит ракету еще раз, уже с мыса Канаверал. Коммерческий груз — спутник EchoStar. То, что такие крупные компании, как Iridium и EchoStar, доверяют SpaceX, говорит о многом.

Запуск отработавшей ступени

В начале 2017 года SpaceX также впервые в истории может осуществить коммерческий запуск ранее использованной первой ступени ракеты. Наиболее вероятный клиент для этого старта — глобальный спутниковый оператор SES. В 2013 году именно его аппарат стал первым коммерческим спутником, выведенным ракетой Falcon 9 на геопереходную орбиту. Пуск Falcon 9 с использованной первой ступенью должен обойтись примерно в 40 миллионов долларов, а не в 60 миллионов, как с новым носителем. Такова оценка экспертов, в SpaceX это пока не комментируют. Запуск SES-8 был также отложен из-за сентябрьской аварии, и в интересах SpaceX показать, что технология многоразового использования элементов ракет действительно работает.

Запуск сверхтяжелой ракеты

В середине лета 2017 года SpaceX рассчитывает запустить сверхтяжелый носитель Falcon Heavy. Его грузоподъемность составляет 54,4 тонны на низкой опорной орбите, что почти в два раза превышает показатель самой мощной эксплуатируемой на данный момент в мире ракеты Delta IV Heavy. Компания подтвердила серьезность своих намерений, опубликовав снимок фрагмента практически собранного носителя между первой и второй ступенями.

Falcon Heavy должна стартовать с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде. Ракета состоит из двух ступеней и пары боковых ускорителей с двигателями Merlin. Стоимость пуска Falcon Heavy оценивается в 90 миллионов долларов, что позволяет значительно удешевить полеты на Луну и Марс. Для сравнения, стоимость пуска разрабатываемой Boeing для марсианской программы НАСА сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) грузоподъемностью на низкой опорной орбите минимум 70 тонн значительно, на порядок, дороже, а первый, тестовый, старт запланирован на конец 2018 года.

Пока только в США проекты новых сверхтяжелых ракет дошли до этапа сборки носителей. В прошлом веке было три ракеты подобного класса. Самая успешная из них, Saturn V, применялась в американской лунной программе. Все четыре старта разрабатывавшегося в СССР носителя Н-1 были неудачными. Другой советский сверхтяжелый носитель, "Энергия", запускался дважды, и оба раза удачно. Программы Saturn V, Н-1 и "Энергия" свернуты. Если частная компания успешно запустит сверхтяжелую ракету, это совершит настоящую революцию в космонавтике.

Ракета-носитель Falcon Heavy Источник: www.instagram.com

Испытательный полет Dragon V2

В 2014 году НАСА выбрало компании SpaceX и Boeing для строительства пилотируемых космических кораблей Dragon V2 и CST-100 (Starliner). Стоимость работ оценивается в 4,2 миллиарда долларов для Boeing и 2,6 миллиарда долларов — для SpaceX. Dragon V2 — практически моноблочный корабль, способен транспортировать в грузопассажирском режиме до четырех человек вместе с полезной нагрузкой в 2,5 тонны. В пассажирском режиме берет на борт до семи человек.

В НАСА рассчитывали, что уже к 2017 году американские астронавты будут отправляться на борт Международной космической станции (МКС) исключительно с территории США без помощи российской стороны. Сроки не были выдержаны. Задержка связана с техническими трудностями, которые, впрочем, преодолеваются компаниями SpaceX и Boeing.

Теперь ожидается, что тестовый 14-дневный полет с экипажем на борту корабля Dragon V2 состоится в мае 2018-го, а Starliner стартует в августе того же года. Этому должны предшествовать демонстрационные полеты без экипажа. Только после этого НАСА доверит SpaceX и Boeing регулярные полеты к МКС. Осуществить демонстрационные полеты надо в 2017 году, иначе сроки будут сорваны. Старт Falcon 9 с Dragon V2 запланирован на ноябрь 2017 года. В настоящее время контракт с НАСА — основной источник дохода компании Маска, и в SpaceX сделают все, чтобы выдержать установленные сроки.

Перспективы

Наибольшая опасность для SpaceX — возможность новых аварий. В этом случае американцев ждет участь Роскосмоса, доверие международных партнеров к которому подорвано из-за частых, практически ежегодных нештатных ситуаций с российскими ракетами. В мире все больше сомневаются в способности госкорпорации поддерживать доставшийся от СССР потенциал ракетно-космической отрасли. Молодой частной компании вроде SpaceХ пока ошибаться можно, а Роскосмосу после ряда реинкарнаций в 1990-е и 2000-е годы как фактическому преемнику Министерства общего машиностроения СССР в области космических программ — нет.

Интересно, что первые семь аппаратов SES, кроме спутника SES-2, который выводился европейским перевозчиком Arianespace, запускались российскими "Протонами". Затем европейский оператор перешел от Роскосмоса к SpaceX. Россия постепенно сдает позиции на международном космическом рынке. С другой стороны, нельзя сказать, что переносы стартов не сказались на бизнесе Маска. Так, компания Inmarsat отказалась от его услуг по выводу на орбиту спутника Hellas-Sat в пользу Arianespace.

Главной задачей компании SpaceX ее руководитель считает создание межпланетной транспортной системы ITS (Interplanetary Transport System), предназначенной для колонизации Марса. Это потребует, мягко говоря, огромных средств. Однако, если запланированные на 2017 год мероприятия SpaceX действительно пройдут успешно, предложенная Маском концепция освоения Красной планеты станет более реальной. Назначение бизнесмена советником по экономике Дональда Трампа, который неоднократно выступал за интенсивное освоение дальнего космоса, возможно, тоже поспособствует этому проекту.

Андрей Борисов