Заключен контракт на поставку минометов "Алакран"



120 мм самоходный миномет Alakran (light mortar carrier - LMC) на шасси Land Rover Defender

Источник: militaryparitet.com 120 мм самоходный миномет Alakran (light mortar carrier - LMC) на шасси Land Rover DefenderИсточник: militaryparitet.com

Испанские компании Everis Aerospace and Defense (EAD) и New Technologies Global Systems (NTGS) получили контракт на производство 120 мм самоходных минометов Alakran (light mortar carrier - LMC).

Разработка системы началась в 2010 году для оснащения высокомобильных подразделений быстрого реагирования. Испытания были проведены в середине 2015 года, в середине декабря был подписан первый экспортный контракт с неустановленной страной. Минометы будут смонтированы на шасси джипов Toyota Land Cruiser 70. Испытания велись на шасси Land Rover Defender, а также на Jeep J8 и Agrale Marrua.

Производство минометов начнется во втором квартале этого года с темпом до 15 единиц в месяц.