Заключен контракт на поставку минометов "Алакран"
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120 мм самоходный миномет Alakran (light mortar carrier - LMC) на шасси Land Rover Defender
Источник: militaryparitet.com
Испанские компании Everis Aerospace and Defense (EAD) и New Technologies Global Systems (NTGS) получили контракт на производство 120 мм самоходных минометов Alakran (light mortar carrier - LMC).
Разработка системы началась в 2010 году для оснащения высокомобильных подразделений быстрого реагирования. Испытания были проведены в середине 2015 года, в середине декабря был подписан первый экспортный контракт с неустановленной страной. Минометы будут смонтированы на шасси джипов Toyota Land Cruiser 70. Испытания велись на шасси Land Rover Defender, а также на Jeep J8 и Agrale Marrua.
Производство минометов начнется во втором квартале этого года с темпом до 15 единиц в месяц.
|120 мм самоходный миномет Alakran (light mortar carrier - LMC) на шасси Land Rover Defender
|Источник: militaryparitet.com
07.01.2017
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