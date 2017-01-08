А-10 продолжит получать современное программное обеспечение



Штурмовик Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II

Источник: U.S. Air Force Штурмовик Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt IIИсточник: U.S. Air Force

Федеральная компания информационных технологий Diligent Consulting Inc. (Diligent, Ан-Антонио, Техас) получила контракт стоимостью 941 тыс долл США на обеспечение программного оборудования штурмовиков A-10C (Operational Flight Program - OFP) на базе ВВС Хилл.

Программа А-10 OFP призвана обеспечивать работоспособность авионики самолета, связанного с применением вооружения. Компания отмечает, что рада предоставить свои услуги по поддержанию способности этого штурмовика применять разнообразный арсенал бортового и подвесного вооружения.