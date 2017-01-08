А-10 продолжит получать современное программное обеспечение
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Штурмовик Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II
Источник: U.S. Air Force
Федеральная компания информационных технологий Diligent Consulting Inc. (Diligent, Ан-Антонио, Техас) получила контракт стоимостью 941 тыс долл США на обеспечение программного оборудования штурмовиков A-10C (Operational Flight Program - OFP) на базе ВВС Хилл.
Программа А-10 OFP призвана обеспечивать работоспособность авионики самолета, связанного с применением вооружения. Компания отмечает, что рада предоставить свои услуги по поддержанию способности этого штурмовика применять разнообразный арсенал бортового и подвесного вооружения.
08.01.2017
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