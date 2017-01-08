Северный флот поучаствует в большинстве номинаций Армейских международных игр



Источник: © Лев Федосеев/ТАСС, архив Источник: © Лев Федосеев/ТАСС, архив

Ряд состязаний может пройти на территории Китая

МУРМАНСК, 8 января. /ТАСС/. Северный флот (СФ) примет участие в 26 из 28 номинаций конкурсов и состязаний, которые пройдут в рамках Армейских международных игр 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

"Команды Северного флота будут состязаться в 21 из существующих конкурсов и в 5 новых", - сообщили на флоте.

Военных ждут ралли и марафоны

Среди новых конкурсов, в которых примут участие команды Северного флота, "Военное ралли" - совершение марша более 2 тыс. километров экипажами колесных бронированных машин; соревнования экипажей беспилотных летательных аппаратов; "Воин содружества" - конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих государств - участников СНГ; "Армейский марафон" - состязание с использованием полосы препятствий; "Гонки героев" и соревнования среди инспекторов ВАИ "Дорога без опасности".

Подготовка личного состава к участию в конкурсах и состязаниях началась на СФ с началом нового периода обучения - с 1 декабря 2016 года. Первый этап состязаний и конкурсов по морской, воздушной и полевой выучке на флоте пройдет под руководством командиров соединений и воинских частей и будет завершен в феврале. В ходе данного этапа будут максимально задействованы штатные полигоны и учебно- материальная база флотских учебных центров.

В ходе Армейских международных игр 2016 года команда СФ завоевала чемпионский кубок в состязаниях по водолазному многоборью "Глубина".

Среди мест проведения игр рассматривается Китай

Как сообщает Минобороны РФ, III Армейские международные игры пройдут в августе 2017 года. В настоящее время проводятся консультации и двухсторонние встречи с представителями Казахстана и Китая на предмет проведения ряда международных конкурсов на территории этих стран. По традиции открытие Игр пройдет в Подмосковье в парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" и на полигоне Алабино гонкой танковых экипажей в конкурсе "Танковый биатлон".

Организационным комитетом Игр планируется отправить приглашения на участие в III Армейских международных играх оборонным ведомствам более 70 стран Азии, Америки, Африки и Европы.

Победителем II Армейских международных игр в общекомандном зачете стала сборная Вооруженных Сил Российской Федерации, завоевавшая 20 первых и 3 вторых места, второе общекомандное место завоевали военнослужащие Республики Казахстан, на третьем месте финишировала сборная Национально-освободительной армии Китая. Игры 2016 года проходили на территории двух стран - России и Казахстана. В них приняло участие более 3000 военнослужащих.