F-35 и F/A-18E/F - самолеты "не взаимозаменяемые"



Истребитель F/A-18E/F Super Hornet (166977 / NE-100 (серийный номер F252) из состава истребительно-штурмовой эскадрильи VFA-2 ВМС США, 02.08.2015

Источник: Bill Shemley / Airliners.net Истребитель F/A-18E/F Super Hornet (166977 / NE-100 (серийный номер F252) из состава истребительно-штурмовой эскадрильи VFA-2 ВМС США, 02.08.2015Источник: Bill Shemley / Airliners.net

Истребители Lockheed Martin F-35 и Boeing F/A-18E/F Super Hornet не являются взаимозаменяемыми самолетами, каждый из них выполняет свои задачи.

Такое заявление сделала министр ВВС США Дебора Ли Джеймс (Deborah Lee James) 5 января. "ВВС не рассматривают эти самолеты как взаимозаменяемые. Они выполняют различные требования. Поймите меня правильно - они оба прекрасные самолеты, но F/A-18 это самолет четвертого поколения, а F-35 - пятого", завила она.

Также министр добавила, что, возможно, придет время, когда руководители ВВС проконсультируют избранного президента США Дональда Трампа по этому вопросу. "ВВС не проявляют никакого интереса к закупкам F/A-18", подчеркнула министр.