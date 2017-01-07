F-35 и F/A-18E/F - самолеты "не взаимозаменяемые"
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
|
Истребитель F/A-18E/F Super Hornet (166977 / NE-100 (серийный номер F252) из состава истребительно-штурмовой эскадрильи VFA-2 ВМС США, 02.08.2015
Источник: Bill Shemley / Airliners.net
Истребители Lockheed Martin F-35 и Boeing F/A-18E/F Super Hornet не являются взаимозаменяемыми самолетами, каждый из них выполняет свои задачи.
Такое заявление сделала министр ВВС США Дебора Ли Джеймс (Deborah Lee James) 5 января. "ВВС не рассматривают эти самолеты как взаимозаменяемые. Они выполняют различные требования. Поймите меня правильно - они оба прекрасные самолеты, но F/A-18 это самолет четвертого поколения, а F-35 - пятого", завила она.
Также министр добавила, что, возможно, придет время, когда руководители ВВС проконсультируют избранного президента США Дональда Трампа по этому вопросу. "ВВС не проявляют никакого интереса к закупкам F/A-18", подчеркнула министр.
07.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2016 Истребитель F-35 вступил в схватку за новые миллиарды
29.11.2016 МО Финляндии получило ответы на запрос об информации на поставку новых истребителей в рамках программы HX
24.11.2016 Канада пока не будет обновлять устаревший парк ВВС самолетами F-35
21.11.2016 Уведомления о продаже американских истребителей Катару и Кувейту
18.10.2016 Тысяча и одна ночь
12.10.2016 Индия затевает новый истребительный тендер
28.09.2016 Большие расходы на авиацию подстегивают гонку вооружений в воздухе (The Wall Street Journal, США)
21.09.2016 В бой за Данию. Boeing vs Lockheed Martin: битва истребителей