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F-35 и F/A-18E/F - самолеты "не взаимозаменяемые"

09.01.2017 Военный паритет 31 0
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Истребитель F/A-18E/F
Истребитель F/A-18E/F Super Hornet (166977 / NE-100 (серийный номер F252) из состава истребительно-штурмовой эскадрильи VFA-2 ВМС США, 02.08.2015
Источник: Bill Shemley / Airliners.net

Истребители Lockheed Martin F-35 и Boeing F/A-18E/F Super Hornet не являются взаимозаменяемыми самолетами, каждый из них выполняет свои задачи.

Такое заявление сделала министр ВВС США Дебора Ли Джеймс (Deborah Lee James) 5 января. "ВВС не рассматривают эти самолеты как взаимозаменяемые. Они выполняют различные требования. Поймите меня правильно - они оба прекрасные самолеты, но F/A-18 это самолет четвертого поколения, а F-35 - пятого", завила она.

Также министр добавила, что, возможно, придет время, когда руководители ВВС проконсультируют избранного президента США Дональда Трампа по этому вопросу. "ВВС не проявляют никакого интереса к закупкам F/A-18", подчеркнула министр.

07.01.2017
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Страны
США
Продукция
F-18
F-35
Super Hornet
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд

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