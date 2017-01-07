Экспорт FC-31 может стать проблемой для США



Китайский стелс-истребитель FC-31

Источник: militaryparitet.com Китайский стелс-истребитель FC-31Источник: militaryparitet.com

Экспорт китайских стелс-истребителей FC-31 может повлечь для США большие риски в будущих локальных войнах.

Появление этих самолетов в распоряжении противников США способно значительно нивелировать "одностороннее технологическое превосходство" (lopsided technological superiority) военной авиации этой страны над большинством иностранных вооружений. Эти самолеты могут появиться на вооружении ВВС некоторых стран Ближнего Востока и Африки.

Однако на данном этапе два прототипа этого самолета оснащены двигателями российского производства, о которых говорит густой дым из сопел. Этот недостаток самолета имеет огромное негативное значение в ближнем воздушном бою, такой истребитель обнаруживает себя на большой дистанции.

В докладе от 2016 года министерство обороны США заявило, что FC-31 использует некоторые технологии, которые апробируются на первом китайском стелс-истребителе J-20, однако перечень этих технологий не был приведен. Китайские СМИ сообщают, что Пекин строго запретил экспорт J-20.