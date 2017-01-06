Мощь Ракетных войск и артиллерии ВС планируется удвоить к 2021 году
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Пуск ракеты 9К720 "Искандер-М"
Источник: www.sdelanounas.ru
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Боевые возможности Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Сухопутных войск Вооруженных сил РФ к 2021 году планируется увеличить в 1,5-2 раза, сообщил журналистам в пятницу начальник РВиА ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
По его информации, в целях наращивания боевого состава Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск (СВ) к 2021 году дополнительно будет сформирован ряд соединений и частей РВиА.
"В составе РВиА СВ планируется иметь три типа высокомобильных, оснащенных современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техники бригад: ракетные, реактивные артиллерийские и артиллерийские, обладающие повышенными боевыми возможностями — в 1,5-2 раза выше имеющихся", — сказал Матвеевский.
Он отметил, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на качественное совершенствование структуры, боевого состава и численности РВиА СВ.
"В 2016 году завершено создание реактивной системы залпового огня нового поколения "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и новыми реактивными снарядами повышенного могущества. В реактивные подразделения продолжают поступать системы залпового огня "Торнадо-Г", обладающие возможностью автоматического наведения боевой машины на цель. Противотанковые подразделения оснащаются новым противотанковым ракетным комплексом "Хризантема-С", с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков в ночное время и в сложных метеорологических условиях", — уточнил генерал-лейтенант.
Он добавил, что перевооружение ракетных соединений СВ на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" идет в плановом порядке, и его поставка полностью синхронизирована со строительством объектов инфраструктуры для размещения ОТРК.
06.01.2017
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