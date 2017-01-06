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"Хищник" за работой

09.01.2017 ИноСМИ 10 0
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Истребитель F-22
Истребитель ВВС США F-22
Источник: AP

F-22 Raptor ("Хищник") - многоцелевой, всепогодный истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. самолет спроектирован в первую очередь как истребитель, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, как истребитель-штурмовик, а также для ведения радиоэлектронной борьбы и разведки.



В принципиальную идею самолета заложен принцип повышенной выживаемости: первый обнаружил - первый поразил. Для этого использованы технологии снижения заметности. F-22 вооружен 20-миллиметровой пушкой M61A2 Vulcan, ракетами класса воздух-воздух, корректируемыми бомбами JDAM. Истребитель оснащен двигателями, позволяющими совершать полет на сверхзвуковой скорости без использования форсажа, что является важным тактическим преимуществом.

Первый предсерийный F-22 Raptor поднялся в воздух 7 сентября 1997 года. В 2001 году началось серийное производство этой машины. Однако высокая стоимость самолета (около 150 миллионов долларов), запрет на экспорт, и развитие программы другого истребителя пятого поколения - F-35, имеющего более низкую стоимость, привел к закрытию программы производства F-22. Всего было выпущено 187 серийных самолетов. F-22 Raptor не использовался в реальных боевых действиях против самолетов противника.

06.01.2017
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  • В новости упоминаются
Продукция
F-22
F-35
Компании
Boeing
General Dynamics
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения

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