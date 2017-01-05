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Депутат объяснил, почему Киев устраивает ракетные стрельбы вблизи Крыма

06.01.2017 РИА Новости 65 0
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Александр Турчинов и Степан Полторак
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак во время посещения ГП "Киевский бронетанковый завод" 29 августа 2016 года
Источник: УНИАН

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ракетные стрельбы и учения дальнобойной артиллерии Украины направлены на запугивание жителей Крыма, считает депутат Госдумы, представляющий в нижней палате парламента РФ полуостров, Руслан Бальбек.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак, давая оценку ракетным стрельбам, которые прошли в начале декабря на юге Украины, примерно в 30 километрах от Крыма, заявил, что украинская сторона будет проводить ракетные и любые другие стрельбы там, где посчитает нужным на своей территории, не спрашивая ни у кого разрешения.

"Украина избрала новую тактику запугивания населения Крымского полуострова, теперь все ракетные стрельбы, учения дальнобойной артиллерии будут проходить только вблизи полуострова - это, по мнению киевских военных, должно привести к отторжению от Крыма не только туристов, но также воздушных и морских судов. Новая рекламная кампания украинского "чудо-оружия" - это первый шаг разработанного плана по запугиванию крымчан", - сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, киевские власти, преследуют цель организовать полную блокаду полуострова: с суши, с моря и с воздуха.

"Но в этой "стратегии" они не учли один момент: предупреждение Минобороны России о том, что любой источник опасности для Крыма будет уничтожен, остается в силе", - подчеркнул депутат.

Бальбек отметил, что в Крыму базируется самодостаточная военная группировка и Россия в любом случае сможет дать достойный ответ.

Ракетные стрельбы 1-2 декабря проходили в рамках учений на юге Украины. Военные провели испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. Украинские военные заявляли, что ближайшая точка подхода к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не менее 30 километров. Изначально Украина сообщила, что зона ракетных учений затронет территориальные воды РФ у крымских границ, однако после протеста российской стороны сдвинула их в нейтральные воды. Росавиация заявляла, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями РФ и потребовала от Киева незамедлительной отмены выпущенных уведомлений.

05.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ

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