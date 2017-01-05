Ушел из жизни Игорь Петрович Волк
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Игорь Волк
Источник: www.svoboda.org
Герой Советского Союза Игорь Волк, первый командир отряда космонавтов, готовившихся к полетам на советском многоразовом космическом корабле "Буран", умер в Подмосковье 3 января 2017 года на 80-м году жизни. Об этом сообщает официальный портал городского округа Жуковский. Причины смерти известного летчика-испытателя, бывшего руководителя летно-испытательного центра ЛИИ имени Громова, не сообщаются.
Игорь Волк родился 12 апреля 1937 года в городе Змиев Харьковской области, учился в школе в Уссурийске (на Дальнем Востоке) и Курске. В 1954 году окончил Курский аэроклуб, в 1956-м досрочно - Кировоградское военное авиационное училище летчиков, служил в истребительной авиации войск ПВО СССР.
В 1963 году в звании капитана ушел в запас в связи с переходом на работу летчика-испытателя. В 1965-м окончил школу летчиков-испытателей, в 1969-м — Жуковский филиал Московского авиационного института. Провел ряд сложных испытательных работ на сверхзвуковых боевых самолетах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, Су-7, Су-9, Су-11, Су-15, Су-27 и многих других, в частности испытывал Су-27 и Су-27УБ на штопор.
В 1978 году зачислен в отряд космонавтов. Проходил подготовку к полету на многоразовом космическом корабле "Буран", был назначен командиром отряда летчиков-испытателей №1 комплекса "А" Летно-испытательного центра Летного исследовательского института имени Громова. С 17 по 29 июля 1984 года совершил полет в космос в качестве космонавта-исследователя корабля "Союз Т-12" (совместно с Владимиром Джанибековым и Светланой Савицкой).
Работал на орбитальном комплексе "Салют-7" — "Союз Т-11" (экипаж: Леонид Кизим, Владимир Соловьев, Олег Атьков) — "Союз Т-12". Экспедиция посещения вернулась на Землю на КК "Союз Т-11". Персональный позывной — "Памир-3". В рамках испытаний сразу после приземления пилотировал вертолет и самолеты Ту-154 и МиГ-25 по маршруту Байконур — Ахтубинск — Байконур с целью оценки возможностей пилота после нахождения в условиях невесомости.
Пилотируемый полет на космическом корабле "Буран" не состоялся из-за приостановки, а затем закрытия программы после развала СССР.
05.01.2017
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