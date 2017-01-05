Каким будет обновлённый Challenger 2?



Компьютерная модель Challenger 2 Mk 2 от компании Rheinmetall

Источник: rheinmetall-defence.com Компьютерная модель Challenger 2 Mk 2 от компании RheinmetallИсточник: rheinmetall-defence.com

Основной боевой танк Великобритании будут модернизировать британцы или немцы. Сегодня, 23 декабря, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Великобритании определило двух финалистов в рамках тендера Challenger 2 Life Extension Programme (CR2 LEP).

В рамках тендера заявки подали шесть претендентов:

BAE Systems с General Dynamics UK (консорциум GDUK), который включает в себя компании Leonardo-Finmeccanica (ранее – Selex ES), Moog, Safran Electronics и GD Systems Mission;

CMI Defence в партнёрстве с Ricardo UK;

Krauss Maffei Wegmann (KMW);

Lockheed Martin UK в сотрудничестве с Elbit Systems;

Rheinmetall совместно со своими британскими поставщиками (в том числе, компаниями Supacat, Thales UK и BMT);

RUAG (Rüstungs Unternehmen Aktiengesellschaft).

Сегодня стало известно, что финалистами тендера стали британская компания BAE Systems и немецкая Rheinmetall Landsysteme GmbH. Минобороны выделит каждой из них по £23 млн ($28 млн) для разработки программы обновления, после чего выберет победителя и подпишет с ним контракт на модернизацию танков Challenger 2 до модификации Mk 2.

​Танк Challenger 2 Источник: howitworksdaily.com

Британское военное ведомство планирует потратить на программу CR2 LEP £624 млн ($811 млн). За эти деньги подрядчик должен будет обновить все электронные системы и установить новые (в частности, систему кругового обзора для командира, всепогодный тепловизор) на танки Challenger 2, состоящие на вооружении британской армии. При этом повышение летальности (установка новых систем вооружений), живучести (усиление защиты), мобильности (улучшение технических характеристик двигателя и ходовой части), а также других показателей будет осуществляться в зависимости от предложений подрядчика.

Ранее компания BAE Systems уже презентовала свою программу модернизации в рамках тендера CR2 LEP. В частности, британцы предлагают заменить все ключевые электронные системы машин, а также добавить несколько новых. Так, командир танка должен получить систему кругового обзора, которая позволит полностью контролировать пространство вокруг боевой машины. Кроме того, на Challenger 2 предполагается установить новую тепловизионную систему, которая позволит эффективно использовать танк при любом уровне освещения. Систему наведения орудия на цель также планируют заменить. Согласно описанию, новая технология управления башней и орудием будет полностью автоматизирована, что позволит наводчику поражать цели, отмечая их на специальном мониторе. При этом изменения не коснутся бронирования, двигателя и орудия, поскольку в компании BAE Systems их считают «одними из лучших в мире», а потому не требующими модернизации.

​Буклет с кратким изложением программы обновления танка Challenger 2 Источник: baesystems.com

Немецкая компания Rheinmetall Landsysteme GmbH, занимающаяся обновлением немецких и французских танков, также предложила комплексный подход к обновлению британского танка. «Наша команда составила предложение, не только решающее вопросы устаревания Challenger 2, но и экономически эффективно расширяющее его возможности. Одним из примеров этого является то, что наше решение может использовать как существующую 120-мм L30 нарезную пушку, так и проверенную 120-мм L55 гладкоствольную систему, которая находится на вооружении немецкой армии. В сочетании с новыми системами оптоэлектроники, ситуационной осведомленности и управления огнем наше решение позволит Challenger 2 бороться, выживать и побеждать не только на современном, но и на перспективном поле боя», – заявил Бен Хадсон, руководитель отдела бронетанковых систем Rheinmetall.

Танк Challenger 2 был разработан в 80-е годы компанией Vickers Defence Systems, позже ставшей частью BAE Systems. В 1994 году началось его производство, а в 1998 году новые танки официально поступили на вооружение британской армии. Масса Challenger 2 составляет 62,5 т, длина корпуса – 8,3 м, ширина – 3,5 м, высота – 2,5 м, экипаж – 4 человека. Танк оснащён нарезным 120-мм орудием L30E4 и двумя пулемётами калибра 7,62 мм.