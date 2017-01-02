Глаза для ядерной войны



Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса "Воронеж-ДМ" в Армавире. дальность действия станций достигает 6 тысяч километров

Источник: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса "Воронеж-ДМ" в Армавире. дальность действия станций достигает 6 тысяч километровИсточник: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Россия восстановит систему предупреждения о ракетном нападении по всем направлениям

В 2017 году в России впервые будет создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. Заполнение образовавшихся с распадом СССР пробелов в СПРН обеспечат новые РЛС "Воронеж", способные видеть пуски вражеских ракет на расстоянии до 6 тыс. км.

В декабре 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны доложил президенту об успешном завершении государственных испытаний трех новых радиолокационных станций (РЛС) высокой заводской готовности: в Орске ("Воронеж-М"), Барнауле ("Воронеж-ДМ"), Енисейске ("Воронеж-ДМ"). По словам Шойгу, в 2017 году они заступят на боевое дежурство.

Ввод в строй этих трех узлов системы предупреждения о ракетном нападении позволит впервые в новейшей истории России создать по периметру ее границы сплошное радиолокационное поле на всех стратегических направлениях и по всем возможным траекториям полета баллистических ракет, подчеркнул министр.

Кроме этого, по словам руководителя военного ведомства, проведена доработка трех действующих РЛС в Барановичах, Оленегорске и Печоре. А в ближайшее время Минобороны намерено полностью заменить радиолокаторами типа "Воронеж" все советские РЛС дальнего обнаружения пусков баллистических ракет. Эти меры должны резко повысить возможности отечественной системы предупреждения о ракетном нападении СПРН и сосредоточение их наземной компоненты целиком на территории России.

Единая отечественная СПРН прекратила свое существование с развалом Советского Союза в 1991 году.

Значительная часть узлов системы (РЛС типа "Днепр" и "Дарьял") осталась на территории новых независимых государств: в Скрунде (Латвия), Мукачево, Севастополе (Украина), Куткашене (Азербайджан), в городе Балхаш и на мысе Гульшад (Казахстан).

С некоторыми из новых государств впоследствии удалось договориться об использовании РЛС. Однако по большей части радиолокаторы были или выведены из эксплуатации, или даже взорваны, как это произошло в 1995 году с "Дарьялом" в латвийском Скрунде.

Между тем система предупреждения о ракетном нападении имела существенные пробелы даже в годы существования СССР. Не был прикрыт северо-восточный сектор. Чтобы закрыть его, в 1970-1980-х годах началось строительство соответствующей РЛС в городе Енисейске (Красноярский край).

Однако по требованию США, указывавших на нарушение Договора по ПРО 1972 года, Михаил Горбачев приказал полностью разрушить строящийся локатор.

Таким образом, Россия получила в наследство от СССР систему предупреждения с зияющими брешами и не обеспечивающую в полном объеме национальную безопасность. В 1990-е годы денег на совершенствование СПРН практически не выделялось. Только во второй половине 2000-х годов началось сооружение новых РЛС.

Новыми узлами СПРН стали РЛС метрового диапазона 77Я6 "Воронеж-М", разработанная и производимая ОАО "Радиотехнический институт имени академика Минца", и станция дециметрового диапазона 77Я6-ДМ "Воронеж-ДМ", разработанная ОАО "Научно-производственный комплекс "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (НПК НИИДАР).

Они представляют собой стационарные надгоризонтные РЛС высокой заводской готовности (ВЗГ). Последняя характеристика означает модульный принцип и быстровозводимость конструкций на месте сборки, благодаря которым время строительства станций СПРН сократилось с нескольких лет до 18 месяцев.

РЛС "Воронеж" состоит из приемопередающей установки с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), быстровозводимого здания для личного состава и нескольких контейнеров с радиоэлектронным оборудованием.

Раньше только для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры уникальной по своим характеристикам РЛС "Дарьял" требовалось три типа воды, а ее подачу обеспечивали более трехсот электродвигателей мощностью от 5 до 10 КВт. Кроме того, требовалось соорудить еще и средства охлаждения самой воды - градирни разного типа.

Вычислительный комплекс РЛС "Дарьял" занимал целый этаж огромного здания.

Половина радиоэлектронной аппаратуры была аналогового типа. Функционирование "Дарьяла" обеспечивало 1500 солдат и офицеров.

Последний из "Дарьялов" был введен в строй в первой половине 1980-х годов. К чести разработчиков этой станции, по многим своим характеристикам "Дарьял" и сегодня остается непревзойденным радиолокатором.

Теперь же установка новых РЛС СПРН обходится гораздо меньшими усилиями. Вся аппаратура "Воронежа" в контейнерном исполнении доставляется с предприятий-изготовителей для сборки на заранее забетонированные площадки. Современные вычислительные комплексы занимают уже не целый этаж, а примерно два шкафа. Потребляемая мощность "Воронежа" составляет всего 0,7 МВт. Это в 50 раз меньше, чем потребляла РЛС типа "Дарьял" в азербайджанской Габале (Куткашене), для энергообеспечения которой работала значительная часть мощностей соседней Мингечаурской ГЭС.

Дальность обнаружения целей "Воронеж-М", которая работает в метровом диапазоне, достигает 6 тыс. км. "Воронеж-ДМ", которая функционирует в дециметровом диапазоне, - до 6 тыс. км по горизонту и до 8 тыс. км по вертикали.

Каждая РЛС способна одновременно обнаруживать и сопровождать до 500 объектов.

РЛС "Воронеж-ДМ" развернуты, строятся или находятся на этапе опытной эксплуатации в Армавире Краснодарского края, населенном пункте Пионерский Калининградской области, Енисейске (поселок Усть-Кемь), Барнауле (поселок Конюхи) Алтайского края и в городе Зея Амурской области. "Воронеж-М" - в населенном пункте Лехтуси Ленинградской области, Орске Оренбургской области, городе Усолье-Сибирское (Мишелевка) Иркутской области и в Воркуте (населенный пункт Воргашор Республики Коми).

Именно в Барнауле, Орске и Енисейске работы ведутся наиболее интенсивно. По словам собеседников "Газеты.Ru" в отрасли, "Воронеж-М" в Орске будет работать в секторе от пустыни Такла-Макан до берегов Средиземного моря. Локатор при необходимости обеспечит обнаружение запусков ракет с Ближнего Востока, юга Европы, Аравийского полуострова и Северной Африки. С постановкой на боевое дежурство этого радиолокатора станет ненужной станция на мысе Гульшад в Казахстане.

Рассматривается также вопрос о строительстве РЛС "Воронеж" на мысе Херсонес в Севастополе. Сейчас там функционирует советская РЛС "Днепр". За годы нахождения в составе ВС Украины станция окончательно обветшала и пришла в полную негодность.

Завершение развертывания и ввод в строй всей серии РЛС "Воронеж" позволит полностью закрыть существовавшие бреши на северо-западном, юго-западном, южном и юго-восточном ракетоопасных направлениях. Российская СПРН станет всеракурсной, чего не удавалось добиться даже Советскому Союзу.

В дальнейшем на отдельных РЛС будут создаваться так называемые вынесенные приемные позиции (ВПП) с уменьшенными антеннами, "привязанными" к основной РЛС, что позволит существенно увеличить возможности устойчивого функционирования СПРН в условиях интенсивного противодействия со стороны вероятного противника.

С развертыванием все новых и новых узлов СПРН появляется возможность одновременного сопровождения одной баллистической цели сразу несколькими "Воронежами".

Это позволит существенно точнее выстраивать траекторию полета баллистической цели.

С другой стороны, новые задачи перед системой предупреждения ставит появление на вооружении вероятного противника гиперзвуковых и маневрирующих боевых блоков ракет следующего поколения. Цели такого типа требуют сопровождения в непрерывном режиме, а не двумя-тремя засечками с дальнейшим расчетом траектории полета, как в случае с обычной баллистической целью.

Следующим шагом развития СПРН станет высокопотенциальная РЛС "Воронеж-ВП", которая представляет собой дальнейшее развитие станции метрового диапазона. Предполагается, что первый "Воронеж-ВП" будет развернут в городе Оленегорск на Кольском полуострове (н. п. Протоки) к концу 2018 года и заменит РЛС "Днепр", исправно функционирующую там в течение долгих десятилетий. Потребляемая мощность новейшей РЛС составит около 10 МВт. По сравнению с предыдущими вариантами "Воронежа" в ней будет в несколько раз увеличено количество приемно-передающих блоков.

Перспективный локатор "Воронеж-СМ", существующий пока только в проекте, будет работать в сантиметровом диапазоне.

Михаил Ходаренок