В-52. Оторвался двигатель



Двигатели ТРДД Pratt & Whitney TF33-P-3/103 бомбардировщика B-52

Источник: militaryparitet.com Двигатели ТРДД Pratt & Whitney TF33-P-3/103 бомбардировщика B-52Источник: militaryparitet.com

4 января во время тренировочного полета над территорией США оторвался двигатель (engine dropped) стратегического бомбардировщика В-52. Бомбардировщик оснащен восемью ТРДД Pratt & Whitney TF33-P-3/103.

Инцидент произошел примерно в 25 милях к северо-востоку от базы Майнот ВВС США. Самолет смог благополучно совершить посадку, никто из пяти членов экипажа не пострадал. ВВС направили вертолет UH-1N Huey для поисков двигателя. Сообщается, что инцидент произошел над безлюдной территорией, В-52 не имел вооружения на борту. Начато расследование.

Некоторое время назад витала идея замены старых двигателей самолета на четыре более современных Pratt PW2000 (военное обозначение F117), что сделало бы силовую установку "почтенного" бомбардировщика более надежной и менее дорогой в эксплуатации. Свои услуги в ремоторизации самолетов предлагали также компании General Electric и Rolls-Royce.

В настоящее время в боевом составе ВВС США насчитывается 76 бомбардировщиков В-52.