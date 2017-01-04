Британцы научили беспилотный самолет нырять



БЛА AquaMAV

Источник: Imperial College London БЛА AquaMAVИсточник: Imperial College London

Исследователи из Имперского колледжа Лондона разработали беспилотный летательный аппарат, способный нырять в воду для забора проб. Как пишет Aviation Week, аппарат выполнен по типу самолета и оснащен крылом, складывающимся перед нырком и раскладывающимся при «выпрыгивании» беспилотника из воды для продолжения полета.

В мире ведется разработка нескольких типов беспилотников, способных работать как в воздухе, так и под водой. Обычно такие аппараты выполнены в виде мультикоптеров, поскольку такая схема существенно упрощает управление. Серийное производство беспилотников такого типа пока не ведется. Одним из их недостатков является большое потребление энергии во время взлета из подводного положения.

Новый дрон, разработанный британскими исследователями, не расходует энергию аккумулятора во время взлета из-под воды. На аппарат, получивший название AquaMAV, разработчики установили капсулу со сжатым углекислым газом. Находясь под водой, беспилотник перед взлетом располагается носом к поверхности, а затем открывает капсулу. Получившаяся реактивная струя и выбрасывает аппарат из воды.

В настоящее время разработчики занимаются созданием системы, которая бы позволила AquaMAV некоторое время плавать под водой при этом практически не расходуя заряд основного аккумулятора.

Масса AquaMAV составляет всего 200 граммов. Аппарат способен в воздухе развивать скорость до 48 километров в час, а дальность его полета составляет пять километров. Беспилотник оснащен капсулой для забора проб воды. В настоящее время разработчики ведут переговоры с несколькими исследовательскими институтами, которым может быть интересен AquaMAV.

В феврале прошлого года сингапурская компания ST Engineering представила беспилотник самолетного типа, способный летать, садиться на воду и плавать под водой. Аппарат получил название UHV (Unmanned Hybrid Vehicle, беспилотный гибридный аппарат). Масса UHV составляет 25 килограммов. Он может находиться в воздухе до 20-25 минут.

Корпус беспилотника выполнен из композиционных материалов. Он имеет один воздушный винт и два водяных гребных винта. При посадке на водную поверхность лопасти воздушного винта складываются и для движения беспилотника используются уже водяные движители. В подводном режиме UHV может перемещаться со скоростью до четырех-пяти узлов (7,4-9,3 километра в час).

В общей сложности сингапурская компания собрала два прототипа UHV, которые уже прошли испытания в бассейне. Аппараты проверяли на способность погружаться и плавать под водой.

Василий Сычёв