Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

KONGSBERG подписывает контракт по программе Crows стоимостью $14,5 млн

05.01.2017 Army Guide 46 0
0
Понравилась новость?
 0
Танк M1A2
Танк M1A2 Abrams с боевым модулем PROTECTOR
Источник: www.kongsberg.com

Заказ армии США стоимостью 125 млн норвежских крон (около $14,5 млн) распространяется на поставки CROWS Low Profile («Common Remotely Operated Weapon Station» «Универсальный боевой модуль с дистанционным управлением») в конфигурации, предназначенной для установки на основной боевой танк M1A2 Abrams. Рамочный контракт на CROWS, связанный с этим заказом, подписан в августе 2012 года.


PROTECTOR Low Profile - низкопрофильный вариант семейства боевых модулей, который доработан с целью повысить возможности наблюдения для командира танка при размещении на платформе M1A2 Abrams. Эта разработка является результатом тесного сотрудничества между заказчиком и норвежской компанией Kongsberg.


"Этот контракт подтверждает прочные отношения Kongsberg с армией США, и их доверие к нам, как к надежному и инновационному поставщику. Мы гордимся тем, чтобы имеем возможность ответить на потребности и требования заказчика, и ценим то, что правительство США продолжает фокусироваться на усилении защиты для солдат на поле боя путем дальнейшего совершенствования PROTECTOR Crows Low Profile", говорит Эспен Хенриксен (Espen Henriksen), президент Kongsberg Protech Systems.


Боевой модуль с дистанционным управлением PROTECTOR предназначен для использования вооружения малого и среднего калибра и может быть установлен на любом типе платформ; это полностью стабилизированная боевая система подтвердила свои характеристики при проведении боевых операций по всему миру. PROTECTOR защищает экипаж машины, позволяя вести огонь с защищенной позиции в корпусе машины.


По состоянию на 2016 год система PROTECTOR была выбрана 18 странами, и KONGSBERG является ведущим в мире поставщиком боевых модулей с дистанционным управлением.


Сергей Вэй

02.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Продукция
Ml Abrams

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 05.01 00:35
  • 116
Дым «Кузнецова» напоминает о его «больном сердце»
  • 04.01 22:55
  • 6
Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16
  • 04.01 21:35
  • 4
Гонка вооружений, в которой РФ не будет участвовать (Stratfor, США)
  • 04.01 21:25
  • 5
Салюков: БТР "Бумеранг" по огневой мощи соответствует колесной БМП
  • 04.01 21:24
  • 3
Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47
  • 04.01 21:05
  • 97
Первый настоящий МиГ-35 поднялся в воздух
  • 04.01 19:53
  • 115
Удобные «зеленые человечки»
  • 04.01 19:35
  • 12
Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году
  • 04.01 18:06
  • 68
Часовых на вышках заменят тепловизоры
  • 04.01 18:04
  • 3048
Оценка Советского периода в истории России.
  • 04.01 18:02
  • 2
В 2016 г. ракетчики Черноморского флота выполнили стрельбы противокорабельным комплексом "Бастион"
  • 04.01 17:34
  • 180
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.01 16:28
  • 36
Экранопланам – быть!
  • 04.01 15:38
  • 3
«Дедушка Терминатора» : со свалки в музей
  • 04.01 15:23
  • 21
Поднять этот вес
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  