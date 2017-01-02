KONGSBERG подписывает контракт по программе Crows стоимостью $14,5 млн



Танк M1A2 Abrams с боевым модулем PROTECTOR

Источник: www.kongsberg.com Танк M1A2 Abrams с боевым модулем PROTECTORИсточник: www.kongsberg.com

Заказ армии США стоимостью 125 млн норвежских крон (около $14,5 млн) распространяется на поставки CROWS Low Profile («Common Remotely Operated Weapon Station» «Универсальный боевой модуль с дистанционным управлением») в конфигурации, предназначенной для установки на основной боевой танк M1A2 Abrams. Рамочный контракт на CROWS, связанный с этим заказом, подписан в августе 2012 года.

PROTECTOR Low Profile - низкопрофильный вариант семейства боевых модулей, который доработан с целью повысить возможности наблюдения для командира танка при размещении на платформе M1A2 Abrams. Эта разработка является результатом тесного сотрудничества между заказчиком и норвежской компанией Kongsberg.

"Этот контракт подтверждает прочные отношения Kongsberg с армией США, и их доверие к нам, как к надежному и инновационному поставщику. Мы гордимся тем, чтобы имеем возможность ответить на потребности и требования заказчика, и ценим то, что правительство США продолжает фокусироваться на усилении защиты для солдат на поле боя путем дальнейшего совершенствования PROTECTOR Crows Low Profile", говорит Эспен Хенриксен (Espen Henriksen), президент Kongsberg Protech Systems.

Боевой модуль с дистанционным управлением PROTECTOR предназначен для использования вооружения малого и среднего калибра и может быть установлен на любом типе платформ; это полностью стабилизированная боевая система подтвердила свои характеристики при проведении боевых операций по всему миру. PROTECTOR защищает экипаж машины, позволяя вести огонь с защищенной позиции в корпусе машины.

По состоянию на 2016 год система PROTECTOR была выбрана 18 странами, и KONGSBERG является ведущим в мире поставщиком боевых модулей с дистанционным управлением.

Сергей Вэй